Un nuovo capitolo per la moda parigina

La Paris Fashion Week Autunno/Inverno 2025-26 è ufficialmente iniziata, portando con sé un carico di attesa e curiosità. Milano ha passato il testimone a Parigi, dove dal 4 al 11 marzo si svolgeranno oltre cento eventi, tra cui 72 sfilate. Questo evento annuale rappresenta un momento cruciale per il settore della moda, dove le Maison più prestigiose mostrano le loro ultime creazioni e dove i designer emergenti hanno l’opportunità di farsi notare.

Debutti e ritorni: i protagonisti della settimana

Quest’anno, la Paris Fashion Week si distingue per i numerosi cambiamenti nei direttori creativi delle Maison. Sarah Burton, dopo una lunga carriera con Alexander McQueen, farà il suo debutto da Givenchy, un marchio simbolo dell’eleganza francese. La sua prima collezione è attesa con grande interesse, promettendo di portare una ventata di freschezza e innovazione. Altri nomi da tenere d’occhio includono Julian Klausner, che presenterà la sua prima collezione per Dries Van Noten, e Haider Ackermann, recentemente nominato direttore creativo di Tom Ford.

La sostenibilità in primo piano

Un tema ricorrente di questa edizione è la sostenibilità. Il brand svedese Hodakova, premiato con l’LVMH Prize 2024, si distingue per il suo impegno nell’upcycling e nella moda sostenibile. La sua prima sfilata a Parigi rappresenta un passo importante verso un futuro più responsabile nel settore della moda. Inoltre, la presentazione di Loewe in un nuovo formato co-ed ha suscitato speculazioni su un possibile cambio di direzione creativa, segnalando un’evoluzione nel modo in cui i marchi si approcciano alla moda.

Il calendario delle sfilate

Il calendario della Paris Fashion Week è ricco di eventi imperdibili. Domenica 9 marzo, le sfilate di Christian Dior, Chloé, Schiaparelli, Valentino e Balenciaga promettono di essere tra le più attese. La settimana si concluderà in grande stile con la sfilata di Saint Laurent, prevista per la sera dell’11 marzo. Ogni giorno offre un’opportunità unica di scoprire le tendenze emergenti e le creazioni innovative dei designer, rendendo la Paris Fashion Week un evento da non perdere per gli appassionati di moda.