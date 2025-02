Un incontro tra bellezza e gioco

Pat McGrath, la celebre truccatrice e imprenditrice, ha deciso di portare un tocco di divertimento nel mondo della bellezza con la sua nuova collezione, frutto di una collaborazione con il popolare gioco Candy Crush. Questa linea, che debutterà ufficialmente il 27 febbraio, promette di stupire non solo per i suoi colori vivaci e le finiture innovative, ma anche per le sorprese che riserva ai suoi clienti.

Prodotti irresistibili e sorprese preziose

La collezione include rossetti mat, gloss scintillanti e smalti dai colori accesi, tutti progettati per riflettere l’estetica giocosa di Candy Crush. Tra i prodotti più attesi ci sono il rossetto MatteTrance in tonalità Elson, un rosso vibrante, e il Divine Rose, un rosa nude romantico. Ma la vera sorpresa è rappresentata da tre anelli in oro 22 carati, disegnati da Basliq, che saranno “nascosti” tra gli ordini online. Questi gioielli, del valore di 10.000 dollari, sono stati pensati inizialmente come regali per amici intimi di McGrath, ma la make-up artist ha deciso di rendere la sua collezione ancora più speciale.

Un’avventura nella bellezza

«La bellezza dovrebbe sempre essere un’avventura», ha dichiarato McGrath, sottolineando l’importanza di rendere l’esperienza di acquisto unica e memorabile. I fan della “mother” della bellezza, come è affettuosamente chiamata, possono aspettarsi non solo prodotti di alta qualità, ma anche un elemento di sorpresa che rende ogni acquisto un momento speciale. Con questa collezione, Pat McGrath continua a dimostrare la sua capacità di innovare e sorprendere, mantenendo sempre alta l’asticella della bellezza.

Un successo annunciato

La collezione Candy Crush Saga x Pat McGrath Labs è destinata a diventare un successo tra le appassionate di make-up. Con la sua combinazione di colori audaci e la promessa di gioielli esclusivi, questa linea non solo celebra la bellezza, ma invita anche a giocare e divertirsi. Non resta che attendere il lancio ufficiale e scoprire quali altre sorprese riserverà questa collaborazione unica.