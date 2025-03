Un trasloco necessario per la famiglia

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno recentemente completato il trasloco nella loro nuova casa a Milano, un passo fondamentale per accogliere il loro primo figlio, Kian. La coppia, che ha conquistato il cuore del pubblico con la loro storia d’amore, ha deciso di lasciare il loro precedente appartamento in zona Moscova per trasferirsi in un’abitazione più spaziosa e adatta alle esigenze di una giovane famiglia. La nuova casa, minimalista e moderna, è stata progettata con un open space funzionale, perfetto per vivere momenti di relax e convivialità.

Design elegante e luminoso

Il design degli interni è caratterizzato da tonalità chiare, con il bianco che domina gli spazi, mentre i toni caldi della terra aggiungono un tocco di eleganza. Giulia ha voluto creare un ambiente luminoso, con ampie finestre e soffitti alti che permettono alla luce naturale di inondare gli spazi. Il soggiorno è arredato con un grande divano bianco e un tappeto color ghiaccio, creando un’atmosfera accogliente e rilassante. La zona pranzo, con un lungo tavolo in marmo e sedie rivestite in tessuto teddy, è perfetta per cene in famiglia e momenti di convivialità con amici.

Una cucina all’avanguardia

La cucina, completamente attrezzata, è un altro punto forte della nuova casa. Con dettagli dorati e un design bianco, è dotata di due forni, uno tradizionale e uno a microonde, oltre a un piano cottura a induzione, seguendo le ultime tendenze. Il tavolo tondo nero, abbinato a sedie coordinate, offre un ulteriore spazio per pasti informali e momenti di socializzazione. Giulia ha scelto di decorare la cucina con piante verdi, portando un tocco di natura all’interno della casa.

Spazi dedicati ai più piccoli

La cameretta di Kian è un angolo incantevole, progettato con toni caldi e neutri. Il lettino bianco, il fasciatoio con dettagli nocciola e un divano-letto creano un ambiente sereno e accogliente per il piccolo. Inoltre, la presenza di un dondolo-peluche e morbidi pupazzi rende la stanza un luogo magico per i sogni dei più piccoli. Anche la camera padronale, sebbene mostrata meno, riflette lo stesso stile elegante, con un letto king size e specchi che amplificano la luminosità degli spazi.

Un sogno che si realizza

Giulia e Pierpaolo hanno finalmente realizzato il sogno di una casa che rispecchia le loro personalità e le loro esigenze familiari. Con un design moderno e funzionale, la loro nuova abitazione rappresenta un rifugio perfetto per la loro famiglia in crescita. La coppia ha condiviso la gioia di questo traguardo con i loro follower sui social, mostrando quanto sia importante per loro creare un ambiente sereno e accogliente per il piccolo Kian. La nuova casa è non solo un luogo fisico, ma un simbolo di amore e di nuovi inizi.