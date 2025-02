Un’apertura scintillante

La finale della 75esima edizione del Festival di Sanremo si è aperta con l’energia contagiosa di Gabry Ponte e il suo brano “Tutta l’Italia”, che ha subito catturato l’attenzione del pubblico. Accanto a lui, Carlo Conti ha sfoggiato un elegante smoking in velluto nero, firmato Stefano Ricci, che ha aggiunto un tocco vintage al suo look. La serata prometteva scintille, e i protagonisti non hanno deluso le aspettative.

Look da urlo: Francesca Michielin e Alessandro Cattelan

Francesca Michielin ha iniziato la serata con un top di Miu Miu che ha esaltato la sua figura, ma ha suscitato qualche riserva per il pantalone a vita bassa, che non ha valorizzato al meglio la silhouette. Il suo trucco, con un hairstyle liscissimo, ha comunque ricevuto un buon punteggio. Dall’altra parte, Alessandro Cattelan ha optato per un look audace con uno smoking bianco abbagliante, ispirato a Elettra Lamborghini. Nonostante le battute poco originali, il suo cambio di look a metà serata ha dimostrato che la moda può sempre sorprendere.

Le scelte audaci di Alessia Marcuzzi e Bresh

Alessia Marcuzzi ha scelto un abito nero di Dolce e Gabbana che, sebbene austero, ha fatto parlare di sé. Solo dopo un cambio d’abito ha mostrato il suo lato più audace con un tubino rosso ciliegia. Dall’altro lato, Bresh ha conquistato il pubblico con un look fresco e originale, combinando una t-shirt in lurex con denim decorato. La sua scelta di accessori ha reso il look giovane e chic, dimostrando che la moda può essere divertente e accessibile.

Il trionfo di Noemi e l’eleganza di Elodie

Noemi ha sorpreso tutti con un abito bianco a sirena tempestato di cristalli Swarovski, che ha esaltato la sua figura in modo impeccabile. Il suo trucco semplice ma elegante ha completato un look da 10. Elodie, con il suo abito a sirena di Atelier Versace, ha incantato il pubblico, dimostrando che la moda può essere un’arte. La sua scelta di un raccolto tiratissimo ha esaltato il suo viso, creando un’immagine da sogno.

Conclusioni stilistiche

La finale di Sanremo ha messo in mostra una varietà di stili e tendenze che hanno catturato l’attenzione di tutti. Dai look audaci e giovanili a quelli più eleganti e sofisticati, ogni artista ha portato sul palco la propria interpretazione della moda. Con un mix di glamour e originalità, la kermesse ha dimostrato ancora una volta di essere un palcoscenico privilegiato per la creatività e l’espressione personale nel mondo della moda.