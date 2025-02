Scopri come gli studenti di Istituto Marangoni Milano Design hanno reinterpretato la frutta in chiave fashion.

Un progetto che unisce design e frutta

Negli ultimi mesi, gli studenti dell’Istituto Marangoni Milano Design hanno dato vita a un’iniziativa unica, il progetto “envy™ Passion Week”, che ha visto la frutta, in particolare la mela envy™, come protagonista. Questo progetto ha invitato i giovani designer a esplorare la creatività attraverso la realizzazione di prototipi di accessori innovativi, i cosiddetti “porta-mela”. L’idea alla base di questa iniziativa è quella di fondere la sensorialità tipica di mela envy™ con l’estetica del mondo della moda, creando un’esperienza premium e coinvolgente per il consumatore.

La giuria e la selezione dei progetti

Il 16 gennaio, una giuria di esperti, composta da nomi illustri come il designer Marco Rambaldi e rappresentanti di Vogue Italia e dell’agenzia Grey Italia, ha selezionato i tre migliori progetti tra i sessanta presentati. Ogni proposta è stata valutata in base alla sua capacità di riflettere il legame tra la moda e il mondo della frutta, un connubio che mela envy™ ha sempre cercato di promuovere. I progetti scelti si distinguono per la loro originalità e per l’abilità di combinare materiali e forme diverse, enfatizzando la multisensorialità e l’innovazione.

Un accessorio che sfila in passerella

Ma la storia non finisce qui. Durante la fase finale della “envy™ Passion Week”, l’accessorio vincitore avrà l’opportunità di essere perfezionato insieme al team di Marco Rambaldi e di sfilare alla Milano Fashion Week, in occasione della presentazione della collezione autunno-inverno 2025-26. Questo evento rappresenta un traguardo significativo, poiché per la prima volta una mela avrà la possibilità di calcare le passerelle della moda, unendo il mondo della frutta a quello del fashion in un modo mai visto prima. La notizia del progetto vincitore sarà presto annunciata sui canali social di mela envy™ e Vogue Italia, creando attesa e curiosità tra gli appassionati di moda e design.