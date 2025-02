Unghie in festa con la manicure 3D

Con l’arrivo della primavera, è tempo di rinnovare il nostro look e dare un tocco di freschezza anche alle unghie. La manicure 3D è il trend che sta spopolando tra le appassionate di bellezza, portando un’esplosione di colori e forme che sfidano la tradizionale nail art. Questo stile audace permette di esprimere la propria personalità attraverso decorazioni in rilievo, che possono variare da semplici dettagli a creazioni stravaganti e artistiche.

Le ispirazioni delle star e delle nail artist

Le fashion week hanno mostrato chiaramente che la manicure del 2025 non conosce mezze misure. Da un lato, troviamo unghie minimaliste in tonalità neutre, dall’altro, creazioni eccentriche con borchie, perle e gemme. Celebrità come Cinthya Erivo e la talentuosa nail artist giapponese Nails by Mei stanno spingendo i confini della creatività. Mei, con il suo seguito di 343.000 follower su Instagram, presenta quotidianamente nail art che spaziano da brioche e pain au chocolat a pupazzetti e conchiglie, tutte realizzate a mano con acrilico e gel.

Come realizzare la manicure 3D

Realizzare una manicure 3D non è solo per professionisti; è un’arte accessibile a tutte. Le unghie naturali possono essere decorate con applicazioni in rilievo, ma è fondamentale prendersi cura della loro salute. Utilizzare un olio per cuticole e mantenere una lunghezza adeguata è essenziale per evitare rotture. Le unghie press-on sono un’ottima alternativa per chi desidera sperimentare senza rischi. La chiave è collaborare con la nail artist, che saprà interpretare le tue idee e trasformarle in realtà. La manicure 3D richiede tempo e dedizione, ma il risultato finale è un’opera d’arte che non passerà inosservata.