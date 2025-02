Un evento da non perdere per gli appassionati di cosplay

Il 16 febbraio, il Teatro Municipale di Casale Monferrato si trasformerà in un palcoscenico di creatività e passione, ospitando la finale della Superstar Cosplay League. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per ammirare i migliori cosplayer italiani, che si sfideranno per conquistare un viaggio al prestigioso Comicon di San Diego, la manifestazione più importante al mondo dedicata a fumetti, cinema e cultura pop.

Un pomeriggio ricco di spettacolo e tradizione

La giornata inizierà alle ore 15 con una dimostrazione di tamburi giapponesi, a cura dell’Associazione Casalese Yamato, che porterà sul palco l’arte del Rinko Taiko. Questo momento di apertura promette di immergere il pubblico in un’atmosfera giapponese autentica, prima di dare il via alle esibizioni dei dodici finalisti. Questi talentuosi cosplayer, selezionati attraverso un circuito di fiere in tutta Italia, hanno dedicato tempo e impegno per realizzare costumi unici, parrucche e scenografie, dimostrando una passione straordinaria per l’arte del cosplay.

Giuria di esperti e performance indimenticabili

I concorrenti saranno giudicati da una giuria composta da esperti del settore, tra cui Misa e Sho, noti per la loro abilità nella sartoria e nell’interpretazione, Manuel Mindfreak, specializzato in make up e accessori, e Massimo Pietrasanta, maestro nella creazione di armature e costumi. La competizione non si limiterà solo ai costumi, ma includerà anche performance artistiche che metteranno in risalto le abilità di ogni partecipante.

Inoltre, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a un’esibizione speciale di Julia Loki, una cosplayer e cantante che presenterà un medley di canzoni tratte da anime giapponesi. Julia, che ha iniziato la sua carriera nel 2013, ha saputo unire la sua passione per il cosplay con la musica, creando videoclip emozionanti che hanno conquistato il cuore di molti fan.

Informazioni pratiche per il pubblico

L’ingresso all’evento è gratuito e sarà aperto dalle ore 14.30 fino a esaurimento posti. Per chi non potrà essere presente, le esibizioni saranno trasmesse anche sui canali social dell’evento, permettendo a tutti di vivere la magia del cosplay da casa. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare le pagine Facebook e Instagram della Superstar Cosplay League o contattare il numero telefonico 3460430009.