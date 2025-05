Un viaggio personale nell’anoressia

Nathaly Caldonazzo, nota showgirl italiana, ha recentemente condiviso la sua esperienza personale con l’anoressia durante un’intervista a “La Volta Buona”. La sua storia è un esempio di come le parole possano avere un impatto devastante sulla salute mentale e fisica. A soli 24 anni, una battuta innocente di un ex fidanzato, che la definì ‘un po’ piena’, scatenò in lei una spirale di insicurezze e comportamenti alimentari disfunzionali. “Ho iniziato a non accettarmi più e a vedere il mio corpo in modo distorto”, ha confessato Nathaly, rivelando di aver perso quasi 20 chili in un anno. La sua testimonianza è un richiamo alla consapevolezza riguardo ai problemi alimentari, un tema che colpisce molte donne, spesso in silenzio.

I segnali di allerta nella figlia

La storia di Nathaly non si ferma qui. Con grande preoccupazione, ha osservato segnali simili nella sua giovane figlia, Mia, che ha iniziato a manifestare comportamenti preoccupanti durante l’adolescenza. “Era come rivedere me stessa, ma in un corpo che non era il mio”, ha dichiarato, esprimendo il dolore di una madre che vede il proprio passato ripetersi. I primi segnali, come la perdita di capelli e l’amenorrea, hanno allarmato Nathaly, che si è sentita impotente di fronte a una situazione così delicata. “Quando dici a una persona anoressica ‘mangia’, diventi il suo primo nemico”, ha aggiunto, sottolineando la complessità della malattia e la difficoltà di affrontarla.

La strada verso la guarigione

Fortunatamente, la storia di Nathaly e Mia ha un risvolto positivo. Dopo un periodo di grande sofferenza, Nathaly ha trovato il modo di aiutare la figlia, mostrando l’importanza di un’alimentazione sana e di uno stile di vita attivo. “Credo di averle dato il buon esempio”, ha affermato, evidenziando come il supporto e la comprensione possano fare la differenza. Mia ha iniziato a riconoscere i segnali del suo malessere e ha preso in mano la sua vita, comprendendo che era necessario un cambiamento. La loro storia è un messaggio di speranza per tutte le famiglie che affrontano simili difficoltà, dimostrando che, con il giusto supporto, è possibile superare anche le sfide più dure.