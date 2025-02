Un divorzio turbolento

La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi sta diventando un vero e proprio romanzo giallo, con colpi di scena che si susseguono incessantemente. Dopo anni di alti e bassi, la coppia ha deciso di mettere fine al loro matrimonio, ma non senza una serie di accuse e controaccuse che stanno tenendo banco nei media di tutto il mondo. Recentemente, Icardi ha presentato prove di presunti tradimenti da parte di Wanda, portando la questione in tribunale a Milano, dove la legge italiana potrebbe avere un impatto significativo sulla divisione dei beni e sull’assegno di mantenimento.

Le prove del tradimento

Secondo le ultime indiscrezioni, Icardi avrebbe portato in tribunale chat e video che dimostrerebbero l’infedeltà della sua ex moglie con Keita Baldè, suo ex compagno di squadra. La questione si complica ulteriormente con la testimonianza di Simona Guatieri, ex moglie di Baldè, che ha confermato la relazione tra Wanda e il calciatore. Questo scenario ha portato Icardi a chiedere il divorzio in Italia, dove l’adulterio è considerato un’aggravante e può influenzare notevolmente le decisioni legali.

Le ripercussioni legali

In Italia, le conseguenze legali di un divorzio possono essere severe, soprattutto in caso di infedeltà. Icardi, infatti, sta cercando di dimostrare che Wanda ha tradito la loro relazione, il che potrebbe portare a una riduzione dell’assegno di mantenimento e a una divisione dei beni più favorevole per lui. La situazione si complica ulteriormente con le denunce reciproche che i due si sono scambiati, che includono accuse di violenza psicologica e minacce. Entrambi i coniugi hanno avviato procedimenti legali in Argentina, dove la battaglia continua a infiammarsi.

Un amore in crisi

La storia d’amore tra Wanda e Mauro è stata segnata da alti e bassi, ma la crisi sembra essere esplosa definitivamente nel 2021, quando Icardi ha avuto un incontro con China Suarez, che è diventata la sua attuale compagna. Wanda, da parte sua, ha sempre sostenuto di non essere stata la prima a tradire, affermando che la loro relazione era già in crisi quando ha iniziato a frequentare Baldè. Questo tira e molla di accuse e difese ha reso la situazione ancora più complessa, con i fan e i media che seguono ogni sviluppo con grande interesse.

Il futuro incerto

Con oltre dieci denunce e misure cautelari in corso, il futuro di Wanda Nara e Mauro Icardi appare incerto. Entrambi stanno cercando di proteggere i propri interessi legali e finanziari, mentre la loro vita privata continua a essere esposta al pubblico. La battaglia legale non solo coinvolge questioni di cuore, ma anche aspetti economici significativi, come l’assegno di mantenimento e la divisione dei beni, tra cui auto di lusso e proprietà immobiliari. La situazione è destinata a evolversi, e i fan di entrambi i protagonisti attendono con ansia ulteriori sviluppi.