Un amore lungo 27 anni

La storia d’amore tra Stefania Corna e Alvaro Vitali ha attraversato quasi tre decenni, ma come spesso accade, anche le relazioni più solide possono giungere al termine. Stefania, 63 anni, ha deciso di raccontare la sua esperienza, rivelando le ragioni che l’hanno portata a lasciare il marito, un noto comico italiano. La coppia, unita da 27 anni, ha vissuto momenti di grande felicità, ma anche di difficoltà che hanno messo a dura prova il loro legame.

La ricerca di se stessa

In un’intervista rilasciata a Chi, Stefania ha dichiarato: “Mi sono stancata di essere trasparente”. Questa frase racchiude il senso di una vita dedicata a un partner che, col passare degli anni, ha cominciato a mettere se stesso al primo posto. “Ho dedicato 27 anni ad Alvaro, sbagliando con un eccesso di zelo e responsabilità”, ha continuato, sottolineando come la loro relazione si sia trasformata nel tempo. Da una coppia affiatata, si sono ritrovati a essere più colleghi che coniugi.

Il peso della responsabilità

Stefania ha raccontato di come, dopo i primi anni di matrimonio, si sia sentita sempre più in secondo piano. “Lui pensava molto a se stesso, e io mi sono sempre sentita dieci passi indietro”, ha affermato. La situazione è ulteriormente complicata da eventi drammatici, come l’ictus e gli infarti che Alvaro ha subito nel corso degli anni. Stefania ha dedicato tempo e energie alla sua cura, ma questo ha avuto un costo emotivo per lei. “Ho pensato poco a me stessa e alla mia musica”, ha confessato, rendendosi conto che la sua vita era diventata una continua assistenza al marito.

Il galletto e la libertà

La separazione ha portato Stefania a riflettere anche sul comportamento di Alvaro. “Ci sono tante ragazze che gli girano intorno”, ha detto, evidenziando come la sua notorietà abbia attratto l’attenzione di molte giovani. “Questo gli ha dato un senso di libertà e lui fa il galletto”, ha aggiunto, avvertendo le giovani donne di stare attente. La situazione ha creato un distacco tra i due, con Alvaro che sembra non desiderare più la presenza costante di Stefania nella sua vita.

Un nuovo inizio

Ora che la separazione è in corso, Stefania si sente pronta a riprendere in mano la sua vita. “Voglio pensare un po’ di più a me stessa, rivalutare Stefania”, ha dichiarato con determinazione. La sua storia è un invito a tutte le donne a non dimenticare mai il proprio valore e a non sacrificare la propria identità per amore. La vita è fatta di scelte e, a volte, è necessario dire basta per ritrovare se stessi.