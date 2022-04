La donna al centro delle voci di tradimento di Rihanna e A$AP Rocky parla

La designer di scarpe Amina Muaddi ha definito “vili” e “maligne” le voci sul suo tradimento con A$AP Rocky alle spalle di Rihanna.

La donna che è stata accusata di tradimento con il rapper A$AP Rocky alle spalle della incinta Rihanna sta rispondendo alle voci.

Venerdì 15 aprile, la designer di scarpe Amina Muaddi, che ha disegnato calzature per il marchio Fenty di Rihanna, ha rilasciato una dichiarazione su Twitter, spiegando che ha sentito il bisogno di parlare del “vile” e “maligno” gossip online perché coinvolge “persone per le quali ho una grande quantità di rispetto e affetto”.

“Ho sempre creduto che una bugia infondata diffusa sui social media non meriti alcuna risposta o chiarimento, specialmente una così vile. Inizialmente ho dato per scontato che questo falso pettegolezzo – fabbricato con tale intento malevolo – non sarebbe stato preso sul serio”, ha scritto Muaddi.

"Tuttavia nelle ultime 24 ore mi è stato ricordato che viviamo in una società che è così veloce a parlare di argomenti a prescindere dalle basi fattuali e che nulla è off limits. Nemmeno durante quello che dovrebbe essere uno dei momenti più belli e celebrati della propria vita", ha continuato.

“Perciò devo parlare perché questo non è solo diretto verso di me, ma è relativo a persone per le quali ho una grande quantità di rispetto e affetto”, ha scritto.

“Mentre Rih continua a vivere la sua vita serena, meglio vestita della gravidanza e io torno ai miei affari – auguro a tutti un bellissimo weekend di Pasqua!” ha concluso.

Giovedì, il gossip si è diffuso su Twitter che Rihanna, 34 anni, e A$AP Rocky, 33 anni, si erano lasciati dopo che la cantante di “Unfaithful” aveva presumibilmente sorpreso il rapper di “Wild for the Night”, il cui vero nome è Rakim Mayers, a tradire con Muaddi. Le affermazioni non verificate sono diventate rapidamente virali, con Rihanna che a un certo punto è diventata l’argomento numero uno.

La notizia che Rihanna fosse incinta del figlio del rapper è stata diffusa a gennaio, dopo che la cantante è stata fotografata con un pancione a New York City. La coppia è stata romanticamente legata per diversi anni.

La cantante di “Umbrella”, che è nel suo terzo trimestre di gravidanza, si è aperta a Vogue questo mese su come lei e A$AP Rocky hanno trovato il romanticismo insieme dopo anni di amicizia.

I due sono diventati ancora più vicini dopo aver deciso di mettersi in quarantena insieme durante l’inizio della pandemia di coronavirus, ha detto, notando: “È diventato la mia famiglia in quel periodo”.

Rihanna ha descritto la vita di coppia come una vita piena di soddisfazione.

“Amo le cose semplici ma anche le grandi avventure”, ha detto. “Non c’è nessuna stronzata pretenziosa del tipo <<il brand è mio, il brand è tuo>>, siamo solo noi che viviamo. Mi sento come se potessi fare qualsiasi parte della vita al suo fianco”.

“Quello che amo di più di noi?” ha aggiunto Rihanna. “La trasparenza con tutto: come ci sentiamo, quali sono i nostri obiettivi, quali sono le nostre paure e insicurezze. La vulnerabilità di poter dire ciò che si prova l’uno per l’altro”.