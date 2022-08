La dama velata è destinato a tornare in tv o la seconda stagione non diventerà realtà?

La dama velata è una serie tv prodotta da Lux Vide e trasmessa su Rai 1 tra marzo e aprile del 2015. Parliamo dunque di un prodotto di diversi anni fa ma attoro al quale ruotano ancora tante domande e una certa insoddisfazione da parte del pubblico.

La dama velata 2: ipotesi sul ritorno della serie

La serie, che vedeva protagonista un duo di attori molto amati (Miriam Leone e Lino Guanciale), si è infatti fermata alla stagione uno, lasciando i telespettatori a bocca asciutta. Il pubblico aveva ben accolto la storia di Clara, figlia del conte Vittorio Grandi, che abbandona forzatamente la vita di campagna sotto decisione del padre e viene spedita a Trento in cerca di marito.

Un’ambientazione e una narrazione che ad oggi echeggiano un po’ alle tinte di Bridgerton, serie amatissima e di gran successo su Netflix.

Eppure il destino toccato in sorte a La dama velata è stato ben diverso: se difatti Bridgerton è già all’opera con le riprese della terza stagione, per La dama velata le speranze sembrano ormai del tutto infrante. Una strana decisione da parte del network, se si considerano gli ascolti ottenuti dal prodotto: basti pensare che laiction ha esordito con 5 milioni di telespettatori sintonizzati, cifra che è poi riuscita a tenere salda nelle settimane successive di messa in onda.

Una sifda non da poco, considerando che il competitor Canale 5 mandava allora in onda Il Segreto!

La dama velata aveva anche chiuso in bellezza, superando i 6 milioni di telespettatori. Un dato che sembrava rassicurare i fan della fiction di Lux Vide sulla produzione di una seconda stagione. E invece… ma cerchiamo di capire cosa c’è dietro.

La dama velata 2: la Rai non incoraggia i fan sulla seconda stagione?

Le premesse, tra il gradimento da parte del pubblico, il cast e l’appeal della storia, non rendono ben comprensibile il motivo per cui La dama velata non sia tornato in tv con una seconda stagione. In realtà, non sono mai state date vere risposte ai fan della fiction che chiariscano il mancato rinnovo.

Le congetture più credibili, però, riguardano il fatto che Rai Fiction abbia voluto virare ssu un altro genere di prodotto, mancando l’occasione di puntare invece sul periodo drama che – come Bridgerton dimostra – ha invece tantissima presa sul pubblico. Ricordiamo difatti che la serie di Netflix ha esordito nel 2020, un periodo ben diverso a livello di produzone televisiva. Forse, nel 2015, la Rai non ha ben compreso che le storie ambientate in quel periodo storico non erano ancora demodé e non avevano affatto stancato il pubblico. I dati di ascolto, però, sarebbero stati una dimostrazione sufficiente, dunque su questo c’è ancora qualche perplessità…

Un altro fattore potrebbe riguardare la storia in sé e per sé. La dama velata ha, nella sua conclusione della prima stagione, un suo filo narrativo logico e completo. Forse non si è voluto rimettere mano a una arco di narrazione di per sé completo, a prescindere dal successo in termini di ascolto. Poteva forse far gola una seconda stagione, ma questa avrebbe rischiato di “stiracchiare” eccessivamente la trama? Chissà…

Infine, bisogna ragionare anche in termini di cast. Non abbiamo dubbi sul fatto che Lino Guanciale, ormai guest star di tantissime fiction Rai, avrebbe dato la sua disponibilità a una seconda stagione di La dama velata. Ma possiamo dire lo stesso per Miriam Leone che è invece ormai molto più dedita al grande schermo a discapito di quello piccolo?

L’unica risposta certa al momento sembra riguardare l’eventuale ritorno di La dama velata con una seconda stagione: del tutto improbabile.