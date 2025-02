Il fascino della bunny bangs

Negli ultimi mesi, un nuovo hairstyle ha catturato l’attenzione di molte donne e celebrità: la bunny bangs, o frangia coniglietto. Questo taglio, che ha fatto il suo debutto sui social media, in particolare su TikTok, è diventato rapidamente un must-have per chi desidera un look fresco e alla moda. La bunny bangs è caratterizzata da una frangia larga quanto la fronte, che sfiora le sopracciglia, e due ciocche laterali più lunghe che incorniciano il viso, creando un effetto molto glamour.

Come realizzare la bunny bangs

Realizzare la bunny bangs non è complicato, ma richiede un po’ di tecnica. Innanzitutto, è necessario partire da una frangia piena, che verrà poi tagliata in orizzontale. Le ciocche laterali devono essere lasciate più lunghe per creare il giusto equilibrio. Il taglio può proseguire fino al mento, per dare una forma armoniosa al viso. Infine, per completare il look, si possono aggiungere dei ritocchi per dare texture e movimento ai capelli.

Styling e varianti della bunny bangs

Lo styling della bunny bangs è molto versatile. Si può optare per un look voluminoso e spettinato, oppure per una versione più liscia e ordinata. Un’idea interessante è quella di raccogliere i capelli, lasciando libere solo le ciocche laterali. Inoltre, la bunny bangs non è l’unico hairstyle ispirato al mondo animale: il mouse haircut, ad esempio, è un’altra opzione molto apprezzata, caratterizzata da un taglio midi o lungo con una frangia piena in stile anni ’70. Questo look è stato reso iconico da celebrità come Taylor Swift e può essere abbinato a colori come il castano topo o il biondo chiaro, per un effetto luminoso e sofisticato.