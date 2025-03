Un’eredità contesa

La questione dell’eredità di Lando Buzzanca si è trasformata in un vero e proprio dramma familiare, con accuse e controaccuse che si rincorrono come in un copione cinematografico. Da una parte, i figli dell’attore, dall’altra l’ultima compagna, Francesca Della Valle, accusata di circonvenzione di incapace. La Procura di Roma ha avviato un’indagine che ha messo in luce un matrimonio mai celebrato, ma che potrebbe avere ripercussioni significative sul patrimonio dell’attore.

Le accuse contro Francesca Della Valle

Francesca Della Valle è al centro di un’inchiesta che la vede accusata di aver tentato di sposare Lando Buzzanca nel 2021, quando la sua salute era già compromessa. Secondo i figli, l’attore non era in grado di prendere decisioni lucide, eppure una firma, mai apposta in Comune, è stata trovata. Massimiliano Buzzanca, uno dei figli, ha dichiarato in un’intervista che qualcuno deve aver firmato al posto di suo padre, gettando ulteriori ombre sulla veridicità del matrimonio. La Della Valle, dal canto suo, ha sempre respinto le accuse, sostenendo che il matrimonio fosse voluto da entrambi e che le contestazioni siano motivate da interessi economici.

Il dolore di una famiglia in crisi

Massimiliano ha parlato del dolore e della sofferenza vissuti negli ultimi anni, descrivendo un crollo emotivo e fisico che lo ha portato a guadagnare 40 chili. Ha cercato di riportare il padre a casa, ma i medici erano chiari: non ci sarebbe stato alcun miglioramento. La relazione tra Lando e Francesca, inizialmente vista con scetticismo dai figli, ha sollevato interrogativi sul reale stato di salute dell’attore. Massimiliano ha ricordato come il padre presentasse la compagna in tv, ma senza mai prendere sul serio la loro relazione, considerandola più un gioco che un legame profondo.

Un futuro incerto

Il 15 maggio si terrà una nuova udienza per decidere se Francesca Della Valle dovrà affrontare un processo. La situazione rimane tesa, con accuse di truffa e violenza privata lanciate dalla Della Valle contro i figli, che sono state però archiviate dalla Procura. Questo intrigo familiare, carico di emozioni e conflitti, continua a tenere banco nei media, mentre il pubblico si interroga su come si risolverà questa complessa vicenda legale. La giustizia, come ha dichiarato Caterina Balivo, farà il suo corso, ma nel frattempo, il dolore e la confusione regnano sovrani in una famiglia già segnata da una perdita.