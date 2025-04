Un viaggio difficile e coraggioso

Sarah Ferguson, la Duchessa di York, ha recentemente condiviso la sua personale battaglia contro il cancro, rivelando una doppia diagnosi che ha segnato profondamente la sua vita. La prima diagnosi, avvenuta nel 2023, è stata quella di tumore al seno, seguita sei mesi dopo da un melanoma maligno. In un’intervista toccante, ha descritto queste esperienze come una “condanna a morte”, esprimendo la vulnerabilità che ha provato e il desiderio di trasformarla in un messaggio di speranza e supporto per i giovani malati oncologici.

Un appello per i giovani malati

Ferguson ha sottolineato l’importanza di dare voce a chi spesso viene ignorato, in particolare i giovani che affrontano malattie oncologiche. “Il cancro a qualsiasi età è traumatico”, ha affermato, ma ha anche evidenziato come gli adulti abbiano strumenti e risorse per affrontare la malattia, mentre i giovani spesso si trovano soli e senza supporto. La Duchessa è da oltre 35 anni ambasciatrice della Teenage Cancer Trust, un’associazione britannica dedicata ai ragazzi e alle ragazze colpiti da cancro, e il suo impegno è più forte che mai.

La salute mentale e il supporto necessario

Durante la sua testimonianza, Sarah ha messo in luce un aspetto cruciale: la salute mentale dei giovani malati di cancro. Ha dichiarato che l’87% degli psicologi ritiene che le risorse disponibili per il supporto mentale siano inadeguate. “È fondamentale amplificare le esperienze di chi viene ignorato”, ha affermato, evidenziando come gli adolescenti e i giovani adulti siano spesso esclusi dalle strategie sanitarie e dalle sperimentazioni cliniche. La sua voce si unisce a quella di molti altri che chiedono un cambiamento significativo nel modo in cui la società affronta il cancro nei giovani.

Un messaggio di speranza e cambiamento

Sarah Ferguson non si limita a raccontare la sua storia; utilizza la sua piattaforma per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere un cambiamento. Ha recentemente partecipato alla New York Climate Week, dove ha lanciato il Youth Impact Council, un’iniziativa volta a dare potere ai giovani e a far sentire le loro voci. La sua esperienza personale la porta a combattere anche contro il cyberbullismo, un problema che affligge molti giovani oggi. “La crudeltà online distrugge quanto la malattia”, ha dichiarato, evidenziando l’importanza di creare un ambiente di supporto e comprensione per tutti.