Il primo film realizzato da Marco Bellocchio, I pugni in tasca, avrà un grande remake tutto in lingua inglese. C’è tanta attesa per il progetto e già cominciano a circolare voci e indiscrezioni su chi ne farà parte. Tra i nomi, quello di Kristen Stewart pare fare capolino su tutti gli altri: sarà lei la protagonista.

Kristen Stewart sarà protagonista del film remake I pugni in tasca

Marco Bellocchio è uno dei grandi protagonisti del Festival di Cannes 2023 con il suo Rapito, ma pare che il nome del noto regista stia circolando all’interno di una news particolarmente interessante. Si parla infatti della realizzazione, tutta inglese, del suo film d’esordio, I pugni in tasca. Pare che a dirigere il remake della nota pellicola sarà Karim Aïnouz e la notizia sarebbe stata proprio annunciata dallo stesso a Cannes, dove ha presentato il suo film più recente, Firebrand, in gara per la Palma d’Oro.

Il nuovo film remake, che avrà titolo Rosebushpruning, vanterà un cast molto prezioso. È certa infatti la notizia secondo cui il regista avrebbe selezionato Kristen Stewart nel ruolo della protagonista del rifacimento inglese. L’attrice di Twilight godrà dunque di una posizione molto importante e l’emozione sarà sicuramente molto grande. Una grande occasione, una notizia che ha allietato il pubblico di Cannes e che evidentemente non si aspettava un annuncio così importante.

Kristen Stewart sarà protagonista del film remake I pugni in tasca: il resto del cast

Kristen Stewart sarà la protagonista del remake de I pugni in tasca di Bellocchio, ma sono stati fatti i nomi anche di Josh O’ Connor (The Crown, per dare un’idea), ed Elle Fanning (The Girl from Planville).

Il remake Rosebushpruning di Karim Aïnouz è stato scritto da Efthimis Filippou, con The Match Factory e MUBI che invece si occuperanno della produzione. AA quanto pare le riprese del remake de I pugni in tasca partiranno nel corso della primavera 2024.

Il regista del remake inglese de I pugni in tasca, ha commentato così la sua entrata in gioco nel grande progetto:

Il sorprendente debutto di Marco Bellocchio, I pugni in tasca, è uscito oltre 50 anni fa e ha avuto un enorme impatto sul cinema e sulla narrazione italiani dell’epoca. Sono entusiasta di collaborare con Efthimis Filippou per rivisitare quest’opera iconica e creare una parabola contemporanea sulla morte della tradizionale famiglia patriarcale, che spero sia toccante e provocatoria in egual misura. È un sogno che diventa realtà poter lavorare con un gruppo così dinamico di attori che ammiro da tempo per portare questo adattamento esplosivo al pubblico di oggi.

La pellicola originale di Marco Bellocchio, uscita ufficialmente nel 1965, ha segnato l’esordio del regista ed è diventato uno dei film manifesto della storia del cinema italiano. Nel cast originale c’era l’attore svedese Lou Castel, l’attrice Paola Pitagora e l’attore Marino Masé.

Per ora non resta che attendere aggiornamenti sul remake, ma Kristen Stewart non vede l’ora di buttarsi a capofitto in questa nuova avventura: Marco Bellocchio sarà sicuramente onorato e felice di vedere il suo capolavoro prendere una nuova vita.