Glass Onion – Knives Out: trama e cast

Il nuovo giallo di Rian Johnson torna a far parlare di sé dopo l’uscita del trailer del nuovo Knives Out, “Glass Onion” – così nominato dalla canzone dei Beatles – che ci ribalta, ancora una volta, in un giallo d’epoca dalle ambientazioni moderne.

Dopo aver aspettato un anno per questo sequel (che proprio sequel non è), l’uscita è ufficialmente prevista per il 23 dicembre sulla piattaforma Netflix. Chi l’ha potuto vedere in anteprima al Toronto International Film Festival dice che ne varrà assolutamente la pena. Di seguito, il cast, la trama e il cameo con l’iconica Angela Lansbury.

Cast e trama

Daniel Craig: Benoit Blanc

Edward Norton: Miles Bron

Janelle Monáe: Cassandra “Andy” Brand

Kathryn Hahn: Claire Debella

Leslie Odom Jr.: Lionel Toussaint

Jessica Henwick: Peg

Madelyn Cline: Whiskey

Kate Hudson: Birdie Jay

Se la gigantesca piattaforma di streaming Netflix ha pagato quasi mezzo miliardo per accaparrarsi due sequel del primo Knives-Out, un motivo ci sarà.

A distanza di un anno dal primo mistero, lo scrittore e regista Rian Johnson ci ripropone un altro caso, un altro giallo – a cui spesso i personaggi alluderanno durante il film – pieno di colpi di scena assurdi e situazioni tragicomiche. Nulla di nuovo per il detective Benoit Blanc (interpretato dall’agente di 007 Daniel Craig), questa volta catapultato in un’idilliaca località greca, che si ritroverà a interagire con Miles Bron, un miliardario scandalosamente ambizioso (interpretato da Ed Norton) e il suo gruppo – un po’ strambo, se vogliamo – di amici, che, come ogni anno, si riuniscono in una lussuosissima villa sulla costa greca su suo invito.

Abbiamo l’influencer Duke e la fidanzata Whiskey, l’ex-socio Andy, la governatrice di Stato Claire, lo scienziato Lionel e la ex-modella Birdie. Un gruppo che, per quanto unito, nasconde segreti e bugie. Il vero mistero ha inizio quando uno degli invitati nella villa muore senza un apparente motivo. Spetta a Benoit mettere in pratica le sue abilità investigative, degne di Agatha Christie, per risolvere il groviglio di bugie e verità (o presunte verità) che gli scampati alla strage gli racconteranno. Riuscirà il detective a vedere oltre quello che è apparente e tangibile e a fidarsi del suo istinto? Non ci resta che scoprirlo il 23 dicembre su Netflix.

L’ultima leggendaria apparizione di Angela Lansbury

L’uscita del secondo capitolo di Knives Out è stato attesissimo e il suo arrivo è in qualche modo leggendario, sia tra gli aficionado del format giallo-comico, ma anche tra i fan della memorabile attrice Angela Lansbury, indimenticabile interprete ne La signora in giallo, scomparsa lo scorso 11 ottobre. La sua apparizione in un cameo all’interno del film – insieme al compianto Stephen Sondheim – è, infatti, l’ultimo “ruolo” dell’attrice prima della sua morte, che, all’interno della storia interpreterà nessun’altro che se stessa, durante una videochiamata Zoom con Benoit Blanc. Il regista Rian Johnson aveva già voluto rendere omaggio all’iconica attrice de La signora in giallo anche nei titoli di coda del primo film, il che dimostra la forte impronta che la sua scomparsa lascerà nel mondo del cinema e dei gialli.