Kit chrome multicolor per unghie: set da 4 polveri professionali

Mini kit chrome multicolor con quattro polveri da 5g progettato per ottenere riflessi metallici su ricostruzione e semipermanente, conforme alle norme europee e privo di sostanze nocive

Mini kit chrome multicolor per riflessi cangianti

Il mini kit chrome multicolor offre una soluzione pratica per ottenere riflessi cangianti sulle unghie. Nel formato compatto contiene quattro barattolini da 5 g ciascuno, pensati per l’uso professionale in salon e per l’applicazione domestica.

Identificato dal codice DRM-032, il prodotto comprende quattro tonalità studiate per creare fini sfumature e giochi di luce su smalti semipermanenti e su ricostruzioni in gel o acrilico.

Mini kit indica qui la confezione compatta e completa per esperimenti cromatici rapidi e modulabili.

Mini kit indica qui la confezione compatta e completa per esperimenti cromatici rapidi e modulabili.

Contenuto del kit e caratteristiche delle polveri

Dopo aver sottolineato come la sostenibilità sia un business case per le aziende, il kit propone una soluzione pratica per la personalizzazione estetica. All’interno della confezione si trovano quattro polveri chrome di colori distinti: lilla lavanda, rosso corallo, blu marina e viola. Ogni barattolo contiene 5 g del prodotto, quantità studiata per offrire molteplici applicazioni senza risultare ingombrante. Le polveri sono finemente micronizzate per garantire un’applicazione omogenea. La resa specchiata varia in base alla base su cui vengono sfregate e alla tecnica adottata, fattori che incidono anche sulla durata del colore.

Modalità d’uso e superfici compatibili

Le polveri sono adatte sia alla ricostruzione unghie sia al semipermanente. L’effetto finale varia in funzione della base: su base scura la lucentezza risulta più intensa, su base chiara emergono riflessi più delicati. Si consiglia di sigillare il pigmento con un top coat compatibile per preservare la durata e il cromato senza compromettere la tenuta.

Possono essere applicate su diverse superfici professionali, tra cui gel costruttori, acrilico e smalti semipermanenti correttamente preparati.

È fondamentale una preparazione accurata della superficie: rimozione delle cuticole, opacizzazione controllata e uso di primer quando previsto.

La resa specchiata dipende dalla base, dalla pressione durante l’applicazione e dalla qualità della sigillatura. Questi fattori influenzano anche la durata del colore e la resistenza all’usura, aspetti da considerare nella scelta della tecnica professionale.

Sicurezza, conformità e valori del brand

La composizione del kit è progettata per rispettare gli standard igienico-sanitari previsti dalla normativa europea. I prodotti non contengono toluene né formaledeide, caratteristiche che riducono il rischio di reazioni allergiche e migliorano la sicurezza d’uso.

La composizione del kit è progettata per rispettare gli standard igienico-sanitari previsti dalla normativa europea. I prodotti non contengono toluene né formaledeide, caratteristiche che riducono il rischio di reazioni allergiche e migliorano la sicurezza d'uso.

La linea è inoltre cruelty-free e non prevede test su animali. La presenza della certificazione sul portale CPNP attesta la regolare notifica degli articoli cosmetici secondo la normativa vigente. Ulteriori verifiche di controllo qualità sono previste lungo la filiera per garantire coerenza con le dichiarazioni del brand.

Impatto pratico per l’operatore e per il cliente

Dopo i controlli di qualità lungo la filiera, il kit si configura come uno strumento operativo per il professionista estetico. Consente di ampliare l'offerta di servizi con soluzioni rapide e controllate, preservando la conformità alle normative igienico-sanitarie.

Per la cliente finale il prodotto garantisce finiture luminose personalizzabili in tempi contenuti. La confezione compatta facilita la gestione dello spazio nel laboratorio e il trasporto per eventi o servizi fuori sede.

Consigli pratici e conservazione

Le polveri devono essere conservate in luogo fresco, asciutto e lontano dalla luce diretta per preservare le caratteristiche tecniche. Prima dell’applicazione le unghie vanno preparate e pulite per favorire l’adesione del pigmento. Per aumentare l’intensità del colore si raccomanda di applicare più passate di chrome e di sigillare con due o tre strati di top coat.

Le polveri devono essere conservate in luogo fresco, asciutto e lontano dalla luce diretta per preservare le caratteristiche tecniche. Prima dell'applicazione le unghie vanno preparate e pulite per favorire l'adesione del pigmento. Per aumentare l'intensità del colore si raccomanda di applicare più passate di chrome e di sigillare con due o tre strati di top coat.

Per ottenere effetti sfumati è utile lavorare il pigmento con un pennello morbido, procedendo per sottrazione del prodotto piuttosto che per aggiunta. Il mini kit multicolor mantiene la conformità alle normative europee e i contenitori da 5 g garantiscono praticità d'uso sia per le professioniste sia per le appassionate.