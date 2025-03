Kirsty Coventry, prima donna presidente del CIO

Kirsty Coventry: un percorso da record

Kirsty Coventry, nuotatrice di fama mondiale e ora presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), ha scritto una pagina importante nella storia dello sport. Nata ad Harare, in Zimbabwe, nel 1983, ha dedicato la sua vita al nuoto, diventando l’atleta olimpica più decorata del suo Paese. Con un totale di otto medaglie olimpiche, di cui sette conquistate alle Olimpiadi, ha dimostrato che la determinazione e il talento possono superare ogni barriera.

Un’elezione storica

Il , durante una votazione tenutasi a Costa Navarino, in Grecia, Coventry è stata eletta presidente del CIO, diventando la prima donna e la prima persona di origine africana a ricoprire questo prestigioso ruolo. La sua elezione rappresenta un passo significativo verso la parità di genere nel mondo dello sport, un settore tradizionalmente dominato dagli uomini. Con 49 voti a favore, ha superato sei candidati maschi, un risultato che evidenzia il supporto crescente per una leadership diversificata e inclusiva.

Un impegno per il futuro

Nel suo discorso di accettazione, Coventry ha sottolineato l’importanza di restituire al movimento olimpico e ha promesso di guidare l’organizzazione con passione e dedizione. “Questo non è solo un grande onore, ma è anche un promemoria del mio impegno verso ognuno di voi”, ha dichiarato. La sua visione per il CIO include l’implementazione di valori fondamentali e il rafforzamento della comunità olimpica, rendendo il movimento più forte e unito.

Un esempio da seguire

La carriera di Kirsty Coventry è un esempio di come le donne possano raggiungere traguardi straordinari in ambiti tradizionalmente maschili. La sua nomina a presidente del CIO non solo celebra i suoi successi personali, ma rappresenta anche un simbolo di speranza per le giovani atlete di tutto il mondo. Con il suo background come ministra dello Sport e delle Arti in Zimbabwe, Coventry porta con sé una vasta esperienza che sarà fondamentale per affrontare le sfide future del movimento olimpico.