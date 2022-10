King Ricard - Una famiglia vincente è un film con Will Smith. Scopriamo tutto in merito in questo articolo, con dettagli su trama e cast.

Una famiglia Vincente – King Richard è un film del 2021 di genere drammatico / sentimentale che vede Reinaldo Marcu Green alla regia e Will Smith come volto protagonista. Attore da sempre molto amato dal pubblico, ha saputo far parlare di sé anche con questa interpretazione, che gli è valsa addirittura l’Oscar al miglior attore ai premi Oscar 2022.

King Richard – Una famiglia vincente: trama

Della durata di 2 ore e 18 minuti, è stato prodotto negli Stati Uniti, con riprese realizzate interamente in America tra Claremont e la California. La produzione è della Warner Bros con Star Thrower Entertainment e Westbrook Studios.

Ma veniamo alla storia raccontata da King Richard – Una famiglia vincente: il protagonista è Richard Williams, uomo di Compton (California) sposato con Oracene Price detta “Brandi”, le sue tre figliastre e le due figlie Venus e Serena.

L’ambizione di Richard Williams è chiara: fare delle sue ragaze delle campionesse di tennis. Il suo progetto è nato ancor prima di loro e non vuole lasciarlo andare: Richard fa allenare Venus e Serena tutti i giorni, pur avendo all’attivo il lavoro di guarda giurata. La moglie, anch’essa coinvolta nella sfida, è invece un’infermiera. Il padre, determinato, riesce a presentare le due figlie all’allenatore Paul Cohen: vedendo come giocano, ne rimanere impressionato, ma la famiglia non può permettersi di pagarlo per il suo ruolo.

Sceglie comunque di allenare Venus a discapito di Serena. Da lì, però, la tenacia dei Williams non viene meno, anzi, e Serena non si lascia sconfiggere dalla decisione pratica dell’allenatore. Cominciano ad arrivare i primi successi anche per Serena e la strada per la sua carriera si apre progressivamente non senza difficoltà.

Come si evince dalla trama, dunque, King Richard è la storia vera della famiglia Williams e dei loro successi nel campo del tennis. La pellicola promette non solo alcune chicche per gli amanti dello sport in questione, ma una carica emotiva non indifferente specie per la volontà di un padre di proteggere le figlie da un sistema di business pericoloso e importante come quello della competizione agonistica a livello internazionali.

King Richard – Una famiglia vincente: cast completo

Come già detto, il protagonista indiscusso di King Richard – Una famiglia vincente è senza dubbio Will Smith che veste i panni di Richard Williams. A intepretare Oracene “Brandi” Williams è invece Aunjanue Ellis. Nel cast troviamo poi Saniyya Sidney nel ruolo di Venus Williams e Demi Singleton in quello di Serena Williams.

Completano il cast: Tony Goldwyn nel ruolo di Paul Cohen, Jon Bernthal come Rick Macci, Andy Bean in Laird Stabler, Kevin Dunn che sarà Vic Braden, Dylan McDermott in qualità Will Hodges, Mikayla LaShae Bartholomew in Tunde Price, Danielle Lawson come Isha Price, Layla Crawford come Lyndrea Price e Rich Sommer nella parte di Patrick Dougherty. Si aggiungono alla lista anche: Brad Greenquist (Bud Collins), Erika Ringor (la Sig.ra Strickland), Eman Esfandi (Barry), Jessica Wacnik (Jennifer Capriati), Christopher Wallinger (John McEnroe), Chase Del Rey (Pete Sampras), Kaitlyn Christian (Shaun Stafford) e infine Marcela Zacarías (Arantxa Sánchez Vicario).