Martin Scorsese sta per tornare nelle sale. Il suo nuovo Killers of the Flower Moon arriva a ottobre 2023

Dopo tanta attesa qualcosa di certo c’è: Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese con Leonardo Di Caprio e Robert De Niro ha una data di uscita.

Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul nuovo e attesissimo film.

Quando esce Killers of the Flower Moon? La data di uscita nei cinema

Dopo mesi e mesi di grande attesa, finalmente il nuovo film di Martin Scorsese ha una data di uscita ufficiale. Killers of the Flower Moon arriverà nelle sale cinematografiche di alcune città nella data del 6 ottobre 2023, mentre per la distribuzione a livello nazionale bisognerà attendere il 20 ottobre 2023. Mancano ancora un po’ di mesi, ma le aspettative per tale film sono già altissime.

Dopo l’uscita al cinema, Killers of the Flower Moon arriverà anche in streaming su Apple TV+, ma ancora non si conoscono le tempistiche a riguardo.

Di che cosa parla Killers of the Flower Moon? La trama del film

Il nuovo film di Martin Scorsese è tratto dal romanzo omonimo scritto da David Rann e pubblicato nel 2017. Ambientato nell’Oklahoma degli anni 20, fonte inestimabile di giacimenti petroliferi degli Stati Uniti. Per riuscire a ottenere il petrolio, i cercatori furono costretti a pagare la tribù per i contratti di locazione e le royalties. La storia racconta che proprio durante quegli anni i membri della Osage Nation divennero le persone più ricche al mondo. Tutto cambia e prende una piega alquanto misteriosa quando gli stessi Osage iniziarono a morire in circostanze abbastanza strane e ancora interrogative. Sulla morte delle vittime interverrà anche l’FBI (nata per altro proprio in quel periodo) che, purtroppo, scoprirà qualcosa di terribilmente agghiacciante: cospirazione? Omicidio? Crimini? Forse tutto questo messo insieme, ma Killers in the Flower Moon l’adrenalina e il mistero li conosce molto bene.

Il cast di Killers in the Flower Moon

Un’attesa che vale la pena anche “solo” per l’incredibile cast di cui si compone. Protagonisti all’interno della nuova pellicola sono Leonardo Di Caprio, che nel film interpreta Ernest Burkhart, nipote del temuto Hale e sposato con una donna indiana di Osage, interpretata a sua volta da Lily Gladstone.

All’interno del cast ci sono anche Jesse Plemons (veste i panni di un agente dell’FBI) e anche Brandan Fraser, nei panni di un avvocato. Importante anche la presenza di Robert De Niro, altro grande attore di Hollywood, ma il cast è ricco di personalità interessantissime. Si ricordano anche: Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Jason Isbell, Louis Cancelmi, Scott Shepherd e Sturgill Simpson.

Killers of the Flower Moon è diretto e prodotto da Martin Scorsese in collaborazione con Dan Friedkin e Bradley Thomas, ma c’è lo zampino anche dello stesso Leonardo Di Caprio.

A ufficializzare il piano di distribuzione del film è stata Apple Studios, che ha annunciato pubblicamente la data di uscita del film, prevista inizialmente per il 6 ottobre 2023 e successivamente, a livello esteso, per il 20 ottobre 2023.

Per quanto riguarda il lancio in streaming, per l’Italia sarà 01 Distribution a occuparsi della distribuzione, ma non si hanno ancora tutti i dettagli a riguardo. Si attendono dunque aggiornamenti: Killers of the Flower Moon sta già creando un certo hype.