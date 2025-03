Due look opposti ma complementari per le due amiche che dominano il red carpet.

Kendall e Hailey: un duo di stile ineguagliabile

Il Vogue World di Los Angeles ha visto sfilare due delle più influenti icone della moda contemporanea: Kendall Jenner e Hailey Bieber. Le due amiche, legate da una profonda intesa, hanno catturato l’attenzione dei fotografi e del pubblico con i loro look distintivi, che riflettono non solo il loro stile personale ma anche le tendenze attuali nel mondo della moda.

Il look di Kendall Jenner: eleganza scultorea

Kendall Jenner ha scelto un completo total black che esprime un’eleganza scultorea e modernissima. Il top, smanicato e strutturato, presenta un taglio asimmetrico che si adatta perfettamente alla silhouette, mentre la gonna midi in raso aggiunge un tocco di fluidità al look. Questo layering, che può sembrare semplice, è in realtà una delle tendenze più sofisticate delle ultime stagioni. I sandali neri minimali e la clutch in pelle nera con dettagli dorati completano un outfit che dimostra come l’eleganza possa risiedere nei dettagli.

Hailey Bieber: un capolavoro di Schiaparelli

Accanto a Kendall, Hailey Bieber ha sfoggiato un abito firmato Schiaparelli che ha rubato la scena. Il suo look, caratterizzato da un rosa cipria polveroso, gioca con l’heritage surrealista della maison e con la sensualità che ha reso Hailey una delle muse moderne dello stile. Il bustier aderente scolpisce la figura senza costrizioni, mentre la scollatura all’americana è arricchita da un grande elemento dorato a triangolo. I sandali nude e la manicure minimal completano un look che celebra la femminilità in chiave contemporanea.

Un evento ricco di stelle

Oltre a Kendall e Hailey, il Vogue World ha visto la partecipazione di altre figure di spicco nel mondo della moda e dello spettacolo. Modelle come Cara Delevingne e Adwoa Aboah hanno portato il loro stile unico, mentre celebrità come Natalia Bryant e Victoria Monét hanno aggiunto ulteriore glamour all’evento. La presenza di nomi noti come Jeremy Scott e Nicolas Ghesquière ha sottolineato l’importanza dell’evento, che ha unito moda e beneficenza in un’unica serata indimenticabile.