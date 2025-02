Kekko Silvestre e il Festival di Sanremo

Kekko Silvestre, noto cantante dei Modà, ha recentemente condiviso la sua esperienza al Festival di Sanremo durante un’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo. L’artista ha rivelato che la sua partecipazione non è iniziata nel migliore dei modi, a causa di un infortunio che lo ha costretto a esibirsi con dolore. “Sono caduto come un cretino e mi sono rotto due costole”, ha dichiarato, sottolineando quanto fosse importante per lui portare a termine l’esibizione, non solo per se stesso, ma anche per i suoi compagni di band e per il pubblico che lo sostiene da anni.

Le emozioni sul palco

Nonostante le difficoltà fisiche, Kekko ha trovato la forza di esibirsi, supportato dall’affetto della sua famiglia. “Mia mamma aveva il rosario in mano ogni volta che salivo sul palco e anche mia figlia faceva il tifo per me”, ha raccontato, evidenziando il legame profondo che ha con i suoi cari. Durante la serata dei duetti, ha avuto l’opportunità di cantare con Francesco Renga, un amico oltre che un collega, interpretando insieme il brano “Angelo”, una delle canzoni più belle del repertorio di Renga.

Critiche e sfide personali

Oltre alla sua esperienza musicale, Kekko ha affrontato anche le critiche della stampa, esprimendo il suo disappunto attraverso un post sui social. “Non accetto di farmi umiliare davanti al nostro pubblico”, ha scritto, sottolineando come ci sia una differenza tra le critiche costruttive e quelle che tendono a sminuire. “Penso sia poco professionale”, ha aggiunto, riflettendo su come, nella sua carriera, abbia sempre accettato le critiche quando queste erano motivate e giustificate. Tuttavia, ha anche riconosciuto di aver affrontato momenti difficili, inclusi problemi personali legati alla depressione, che lo hanno portato a ritirarsi temporaneamente dalla musica.

Un futuro luminoso

Nonostante le sfide, Kekko Silvestre sembra determinato a continuare il suo percorso musicale. La sua resilienza e la passione per la musica sono evidenti, e i suoi fan possono aspettarsi nuove emozionanti avventure. La sua storia è un esempio di come, anche di fronte alle avversità, sia possibile rialzarsi e continuare a lottare per i propri sogni.