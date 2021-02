Jerome Boateng è indagato per lesioni personali ai danni della ex fidanzata Kasia Lenhardt. Il corpo della ragazza era stato trovato privo di vita nella sua casa di Berlino lo scorso 9 febbraio e tutto fa pensare a un suicidio. Il quotidiano tedesco Bild, però, ha rivelato che autorità tedesche avrebbero avviato un’indagine a carico dell’ex fidanzato.

Kasia Lenhardt morta, indagato Boateng

Kasia Lenhardt, ex concorrente tedesca di Next Top Model, è stata trovata morta suicida a inizio febbraio, una settimana dopo la rottura con Boateng e due settimane dopo aver firmato un contratto che le imponeva il massimo riserbo sul rapporto con lo stesso Boateng. Ora la Procura di Monaco ha riaperto un’indagine per violenza fisica contro l’ex fidanzato della ragazza per un episodio avvenuto a ottobre 2019 e che, già aperta nel 2019, si era conclusa lo stesso anno con un’archiviazione.

Il quotidiano tedesco Bild riporta le parole del procuratore capo Anne Leiding: “Il procedimento è stato riaperto, perché ci sono arrivate nuove informazioni nell’ambito dell’inchiesta sulla morte della ragazza a Berlino che potrebbero dare indicazioni su una possibile continuazione del procedimento. L’indagine è ancora in corso”.

L’autopsia sul corpo di Kasia Lenhardt ha intanto fatto emergere alcuni nuovi particolari.

Il suo decesso è subito stato bollato come suicidio ma è emerso da poco che la giovane aveva un orecchio strappato, mancante del lobo. L’indagine, quindi, non è ancora finita e il procedimento contro Jerome Boateng è stato riaperto il 10 febbraio.

