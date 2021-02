Sono tantissime le bevande che possono migliorare la salute e donare vari benefici. Dal tè verde ricco di antiossidanti, sino al karkadè, una bevanda di colore rosso che apporta vari vantaggi all’organismo e alla salute, in generale. Vediamo quali sono gli aspetti positivi di questo infuso e come assumerlo.

Karkadè

Conosciuto anche come tè ibisco o tè dell’Abissinia, è una bevanda di colore rosso da consumarsi in qualsiasi momento della giornata e che ha origine dai fiori carnosi, essiccati e molto profumati della pianta dell’ibisco. Un infuso che si prepara nello stesso modo del tè e che è possibile consumare sia caldo, ma anche freddo come tisana durante il pomeriggio d’estate per placare la sete.

Una bevanda come il karkadè ha un gusto molto acre e acidulo, dal colore rosso che ricorda un po’ la classica crostata di mirtilli. Nel Sudan occidentale, è molto comune offrire agli ospiti che vengono a trovarvi una bevanda di questo tipo. Il suo consumo è molto rinomato soprattutto in Egitto, una terra molto calda in quanto aiuta a combattere la disidratazione e la sete.

In Italia è una bevanda che piace abbastanza, al punto che molti la consumano come ingrediente delle tisane miste oppure in associazione ad altre erbe quali la malva o la rosa canina in modo da impreziosire ancora di più il suo sapore. La pianta dell’ibisco, da cui si ricava il karkadè, cresce soprattutto nei territori in cui l’esposizione solare è elevata, quindi Africa e Caraibi.

Per chi vuole provare a gustare questo infuso, sappiate che è molto semplice da preparare. Bisogna far bollire dell’acqua naturale, versando dei petali essiccati e sminuzzati del fiore dell’ibisco. Lasciare in infusione per alcuni minuti, cercando di filtrare bene. Potete servirlo con dello zucchero o miele. In estate è ottimo con del ghiaccio e una fetta di limone.

Karkadè: benefici

Un infuso noto in tutto il mondo, anche perché il karkadè si può consumare in qualsiasi momento della giornata. Non ha nessuna controindicazione o effetto collaterale dal momento che è un prodotto naturale che comporta una serie di benefici e proprietà. Stimola la diuresi, combattendo la ritenzione idrica e la cellulite, quindi smaltisce i liquidi in eccesso.

Ha proprietà lassative, combatte la stipsi aiutando a espellere le feci in modo rapido. I fiori della pianta da cui si ricava la bevanda del karkadè sono indicati per tenere sotto controllo la pressione sanguigna e, quindi, cercare di stabilizzarla. Aiuta a prevenire e combattere la cistite, considerando anche le sue proprietà disinfettanti.

In base ad alcuni studi, sembra che il karkadè abbia effetti benefici sulla glicemia e il colesterolo aiutando a tenerli sotto controllo. Riduce il colesterolo e contrasta il diabete migliorando i valori. Si consiglia anche di bere una o più tazze di karkadè durante una dieta in quanto ha potere dimagrante e stimola la perdita di peso.

Ha una azione rilassante e calmante, quindi combatte l’ansia e gli stati particolarmente ansiogeni. Inoltre, è un rimedio naturale ed efficace per la cura e bellezza del capello dal momento che lo idrata e rinforza. Per un impacco d’applicare sui capelli, basta preparare l’infuso, farlo raffreddare per poi spruzzarlo su tutta la chioma con l’ausilio di un nebulizzatore. In seguito, asciugare i capelli come dopo un normale shampoo.

Karkadè: dove acquistarlo

1)Karkadè fiori di ibisco biologico

Una confezione da 200 grammi di fiori d’ibisco dal colore rosso per preparare questa bevanda che ha un sapore che ricorda la crostata di mirtilli e che potete consumare con un cucchiaino di miele. Inoltre, ha poche calorie ed è senza caffeina. La tisana, che si pensa abbia una provenienza dalla Giamaica, aiuta a ridurre lo stress. Le recensioni parlano di un infuso dal buon sapore e dall’ottimo profumo. Il prodotto più venduto in questa categoria.

2)Twinings Voyage African Tunda

Un tè nero aromatizzato contraddistinto da ingredienti quali il rooibos, l’ananas e, appunto, il karkadè. Ha un sapore molto dolce e succoso che risveglia i sensi. Una bevanda da gustare senza limone e con del latte in un pomeriggio. La linea Voyage vanta atmosfere e sapori davvero unici ed esotici al tempo stesso. Si consiglia di lasciarlo in infusione dai 2 ai 5 minuti per ottenere un buon sapore. Una confezione da 50 bustine per un tè molto aromatico.

3)Ibisco bio 1 kg

Una confezione da 1 kg di fiori d’ibisco dalle virtù drenanti e digestive per un infuso quale il karkadè che è ricco di antiossidanti e dissetante. Potete berlo in qualsiasi momento della giornata. Potete usarlo per acqua aromatizzata alla frutta, gelatine, composte, ecc. Molto facile da preparare: basta lasciarlo in infusione per alcuni minuti in due o tre cucchiai di acqua calda oppure lasciare i fiori a bollire nell’acqua fredda.

