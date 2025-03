Il ritorno di Karina Cascella in tv

Karina Cascella, nota opinionista e personaggio televisivo, ha fatto il suo ritorno su Canale 5, riaccendendo il dibattito sul ruolo degli influencer nel mondo dei social media. La 45enne, con il suo stile diretto e senza filtri, ha espresso opinioni forti riguardo a ciò che considera un lavoro “non vero”. Le sue dichiarazioni hanno immediatamente attirato l’attenzione, generando polemiche tra i suoi colleghi e il pubblico.

Le dichiarazioni contro gli influencer

Durante la trasmissione “Pomeriggio 5”, Karina ha affermato: “I social non sono un lavoro vero, fate ridere”. Questa affermazione ha scatenato una reazione immediata da parte di altre ospiti, come Stefania Orlando e Samantha De Grenet, che hanno difeso il lavoro degli influencer, sottolineando l’impegno e la dedizione necessari per creare contenuti di qualità. La Cascella ha continuato a ribadire la sua posizione, affermando che il lavoro reale è ben diverso da quello svolto sui social, e ha invitato i suoi interlocutori a riflettere su ciò che realmente significa lavorare.

Il dibattito si accende in studio

Il conduttore Dario Maltese ha faticato a mantenere l’ordine in studio mentre le discussioni si intensificavano. Le opinioni contrastanti hanno portato a un acceso confronto, con la De Grenet che ha sottolineato come il termine “influencer” sia ormai riconosciuto anche nel dizionario Treccani, evidenziando la serietà di alcuni professionisti del settore. La Orlando ha aggiunto che ci sono influencer che lavorano con credibilità e che producono contenuti validi, contraddicendo le affermazioni di Karina.

Le reazioni e le polemiche continuano

Nonostante le repliche delle sue colleghe, Karina ha mantenuto la sua posizione, affermando di avere un ristorante e di conoscere il significato di un lavoro vero. Le tensioni in studio sono aumentate, con scambi di battute sempre più accesi. La discussione ha continuato a infiammarsi anche durante le pause pubblicitarie, rivelando quanto il tema del lavoro sui social sia delicato e divisivo. Maltese ha persino confessato di aver faticato a gestire la situazione, sottolineando che le due donne non si sono fermate nemmeno durante le interruzioni.