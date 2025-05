La celebre ex opinionista tv rivela i dettagli delle sue nozze in un'intervista esclusiva.

Un amore duraturo e felice

Karina Cascella, nota ex opinionista televisiva, ha recentemente condiviso con il settimanale Nuovo Tv la sua intenzione di sposare Max Colombo, con cui è legata dal 2017. La coppia ha costruito una relazione solida e appagante, caratterizzata da un amore che sembra resistere a qualsiasi tempesta. Karina ha rivelato che la data che sogna per il grande giorno è settembre 2026, un momento che rappresenterebbe il coronamento di un amore che dura da anni.

La vita professionale di Karina

Oltre alla sua vita sentimentale, Karina gestisce insieme a Max un ristorante a Bergamo, il Matambre El Clasico Argentino. In un periodo di intensa attività, Karina ha trovato il modo di bilanciare il lavoro con la vita familiare. “Mi dedico soprattutto alla sala, ma anche alle prenotazioni e all’organizzazione delle serate più importanti”, ha spiegato. Nonostante le sfide quotidiane, la coppia sembra aver trovato un equilibrio che funziona, e Karina si sente soddisfatta del suo percorso professionale.

Un matrimonio intimo e significativo

Karina ha espresso il desiderio di organizzare un matrimonio intimo, circondata dalle persone a lei più care. “Vorremmo sposarci per fare una bella festa, dato che per il resto siamo una coppia consolidata”, ha affermato. La presenza della figlia Ginevra, che porterà le fedi, aggiunge un tocco speciale a questo sogno. Karina ha anche riflettuto sul suo ruolo di madre, ammettendo di essere una mamma molto presente, ma consapevole della necessità di lasciare un po’ di spazio alla figlia.

Un rapporto sereno con il passato

Il legame tra Karina e il padre di Ginevra, Sasà Angelucci, è descritto come sereno e collaborativo. “Siamo in ottimi rapporti. Abbiamo una figlia meravigliosa e ci vogliamo bene”, ha dichiarato. Questo equilibrio familiare è fondamentale per Karina, che considera Ginevra la persona più importante della sua vita. Con l’avvicinarsi del matrimonio, Karina sembra pronta a intraprendere un nuovo capitolo della sua vita, con la certezza che l’amore e la famiglia siano al centro di tutto.