La canzone Just You, inserita nella colonna sonora de L’Arminuta, è stata candidata come miglior canzone originale ai David di Donatello 2022. Just You è stata scritta da Giuliano Taviani e Carmelo Travia, con la voce della figlia Marianna Travia.

La premiazione avverrà il 3 maggio a Roma, ma verrà trasmessa anche in diretta in prima serata su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti e Drusilla Foer.

Il film L’Arminuta ha ottenuto altre candidature: come miglior attrice non protagonista per Vanessa Scalera e miglior sceneggiatura non originale per Monica Zapelli e Donatella di Pietrantonio. Il film infatti è tratto dal libro omonimo di Donatella Pietrantonio.

Just You di Giuliano Taviani: il testo

Just You, can make me feel this way

With You, I can do anything

So please, please stay, don’t never leave

‘Cause You, You are, my everything

My everything

Stay still, don’t run, be close to me

Somehow you too, listen, look at the sea

Oh please, please stay

Don’t make believe

‘Cause you, you are, my everything

My everything

‘Cause you, you are, my everything

My everything

Il significato del brano

La canzone è una richiesta, una preghiera, affinché la persona cara rimanga accanto a noi. La persona amata è, come dice la canzone, everything, tutto per chi canta. La protagonista della canzone chiede a chi ama di rimanere vicina, di non scappare, perché è l’unica persona che la fa sentire in questo modo. Al suo fianco, sente di poter fare qualsiasi cosa e riesce a credere in qualcosa. Chiede più volte alla persona amata di non andare via, di guardare il mare insieme a lei. Un amore che non è per forza romantico, ma per tutti i tipi di amore che proviamo nella nostra vita.

Just You è una canzone malinconica, delicata, ma allo stesso tempo potente, perché con un testo apparentemente molto semplice, riesce a descrivere la forza dei sentimenti, che ci permettono di fare qualsiasi cosa e di sentirci forti, ma allo stesso tempo deboli quando le persone che amiamo non sono accanto a noi. Centrale nel film è l’amore fraterno fra la protagonista e la sorella Adriana, fonte di forza e di verità.