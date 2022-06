Questa sera, lunedì 27 giugno 2022, su Rai 4, andrà in onda il film d’avventura Jungle, diretto da Greg McLean, con Daniel Radcliffe. Il film si ispira all’autobiografia di Yossi Ghinsberg nel libro Lost in the Jungle.

Jungle: la trama

Jungle è un film d’avventura, diretto da Greg McLean. Una produzione australiana-colombiana basata sull’autobiografia di Yossi Ghinsberg nel libro Lost in the Jungle. L’incasso globale è stato inferiore ai 2 milioni di dollari. Il protagonista del film è Daniel Radcliffe, che interpreta un ragazzo che parte all’avventura nella giungla boliviana. Il film racconta il viaggio di questo ragazzo nei primi anni ’80. Yossi, un ragazzo israeliano che ha deciso di partire per cercare se stesso, si immerge completamente nella foresta boliviana, dopo l’incontro con un geologo austriaco a La Paz, che lo affascina raccontandogli le storie di una tribù perduta.

Yossi, insieme ad una guida e a due amici, l’insegnante svizzero Marcus e il fotografo americano Kevin, si avventura nella foresta amazzonica. Si immerge così tanto in quell’ambiente da perdersi. Questo lo porterà ad affrontare tutte le difficoltà di quell’ambiente, così affascinante ma anche così inospitale, che metterà a dura prova sia il suo fisico che la sua mente, complice anche la totale solitudine. Come farà a sopravvivere? Riuscirà a trovare una via d’uscita dalla quella giungla?

Jungle: il cast

Il cast del film Jungle è formato da:

Daniel Radcliffe – Yossi Ghinsberg;

– Yossi Ghinsberg; Alex Russel – Kevin Gale;

– Kevin Gale; Thomas Kretschmann – Karl Ruprechter;

– Karl Ruprechter; Yasmin Kassim – Kina;

– Kina; Joel Jackson – Markus Stamm;

– Markus Stamm; Jacek Koman – Moni Ghinsberg;

– Moni Ghinsberg; Lily Sullivan – Amie;

– Amie; Angie Milliken – Stela;

– Stela; Joey Vieira – Black Jack.

Jungle: la vera storia

La storia di Yossi Ghinsberg inizia quando, all’età di 22 anni, ha deciso di inseguire un suo grande sogno, ovvero quello di esplorare la giungla, proprio come gli eroi della letteratura che aveva scoperto nei libri che leggeva. Ha iniziato a svolgere diversi lavori per riuscire a guadagnare abbastanza soldi per poter affrontare questa esperienza unica. Quando è arrivato in Bolivia ha incontrato i suoi compagni di viaggio, lo svizzero Marcus, l’austriaco Karl e l’americano Kevin. Insieme hanno iniziato ad esplorare la foresta, seguendo il fiume Turchi. Il loro primo ostacolo è arrivato quando si sono trovati di fronte alle cascate, che impedivano il loro passaggio. Cercando di aggirarle, i quattro si sono separati, con l’intenzione di rincontrarsi a La Paz. Marcus e Karl non sarebbero mai più stati ritrovati. Yossi e Kevin, rimasti soli, sono stati nuovamente divisi dalla cascata. Kevin è riuscito a trovare la riva e dopo cinque giorni, grazie ai soccorsi, si è salvato. Yossi, invece, ha vagato da solo per tre settimane, in un’area inesplorata e privo di viveri. Ha rischiato più volte di essere mangiato vivo dai predatori e verso gli ultimi giorni ha iniziato ad avere delle allucinazioni dovute alla fame. Si è nutrito con alcuni frutti che ha trovato lungo il cammino. Quando era arrivato alla fine, quando si augurava solo di morire, è stato trovato da una missione di salvataggio e ha passato tre mesi in ospedale per la riabilitazione.