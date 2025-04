Un tatuaggio che parla di libertà

Jolanda Renga, figlia della famosa coppia Ambra Angiolini e Francesco Renga, ha recentemente condiviso con i suoi follower un momento molto personale: il suo nuovo tatuaggio. La giovane, che ha solo 21 anni, ha scelto di incidere sulla sua pelle una frase che ha sempre rappresentato il suo spirito ribelle e indipendente: “Tu non mi comandi”. Questo messaggio, che risuona come un inno alla libertà, è stato scelto per ricordarle di non subire imposizioni e di seguire sempre il proprio cuore.

La scrittura come forma di espressione

Oltre al tatuaggio, Jolanda ha una grande passione per la scrittura. In un’intervista al Corriere della Sera, ha rivelato quanto la scrittura l’abbia aiutata nel suo percorso di vita. Cresciuta in una famiglia che ha sempre dato importanza agli stati d’animo, ha imparato a condividere le proprie emozioni e a non tenerle dentro. “Scrivere è un modo per capire”, afferma, sottolineando l’importanza di esprimere ciò che si prova. La sua passione per la scrittura è iniziata fin da piccola, quando teneva diari segreti e annotava tutto ciò che le accadeva.

Un futuro luminoso tra studio e creatività

Attualmente, Jolanda studia Comunicazione media e pubblicità presso l’IULM di Milano, dove continua a coltivare la sua creatività. La sua determinazione e il suo spirito libero la portano a esplorare nuove forme di espressione, sia attraverso la scrittura che attraverso il suo lavoro come conduttrice radiofonica. Con un fidanzato che la sostiene, Filippo Carrante, Jolanda si prepara a intraprendere un percorso professionale che promette di essere ricco di successi. La sua storia è un esempio di come la passione e la determinazione possano portare a realizzare i propri sogni, senza mai dimenticare l’importanza di rimanere fedeli a se stessi.