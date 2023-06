John Wick 5 si farà: quando esce, trama e cast del film

John Wick 5 ci sarà. Il quinto capitolo della saga con Keanu Reeves è già in fase di sviluppo. Scopriamo insieme tutti i dettagli che sono emersi sull’uscita di questo nuovo film.

John Wick 5 ci sarà: quando esce, cast e trama del film

Joe Drake, il presidente del Motion Picture Group di Lionsgate, ha confermato ufficialmente che il quinto film del franchise di John Wick, guidato da Keanu Reeves, è già in fase di sviluppo iniziale. Questo vuol dire che, dopo l’incredibile successo del quarto capitolo, lo studio cinematografico ha deciso ufficialmente di preparare anche il quinto capitolo di John Wick. Questa saga è sempre stata un successo incredibile, tanto che è stato fatto anche uno spin-off e una serie tv. “Ciò che è ufficiale è che Ballerina sarà il primo spin-off che uscirà il prossimo anno. Stiamo sviluppando altri tre film, tra cui John Wick 5 e una serie televisiva, The Continental, che andrà in onda presto. E così, stiamo costruendo l’universo di John Wick e quando arriveranno quei cinque film, sarà organico, sarà cresciuto organicamente da come stiamo iniziando a raccontare quelle storie” sono state le parole di Joe Drake, il presidente del Motion Picture Group di Lionsgate.

Il quinto capitolo di John Wick dovrebbe vedere ancora una volta Chad Stahelski come regista, insieme a Keanu Reeves nel ruolo dell’iconico assassino. In quarto film ha incassato ben 73,8 milioni di dollari a livello nazionale. Anche all’estero, la pellicola ha registrato un successo al botteghino davvero incredibile, con un debutto di 141,1 milioni di dollari in tutto il mondo. Joe Drake, nelle scorse settimane aveva ribadito a The Hollywood Reporter che non ci sarebbe stato il quinto capitolo. “C’è una volontà e c’è un’apertura. E si potrebbe certamente interpretare quel finale in modi diversi. Ci riposeremo un po’ e poi ci confronteremo per vedere se esiste un modo credibile per fare il numero cinque. Ma non c’è alcuna garanzia” aveva dichiarato. In realtà, il film è già in fase di sviluppo iniziale. Per il momento non si conosce ancora una data di uscita e neanche troppi dettagli che riguardano la trama.

John Wick 5: la volontà di continuare a “espandere questo franchise”

Joe Drake aveva anche parlato del processo creativo di Keanu Reeves e Chad Stahelski. “Keanu e Chad, giustamente, sono molto attenti a non prendere mai in giro il pubblico. Quindi abbiamo sicuramente il nostro bel da fare…” ha spiegato, riferendosi al fatto che i produttori sicuramente avrebbero voluto proseguire con il franchise, visto il successo, ma che la sfida sarebbe stata quella di convincere il protagonista e il regista. “Keanu è così amato e quel personaggio è così amato” ha sottolineato Drake. Il ritorno di Keanu Reeves è quasi certo per il quinto capitolo. Si presenterà anche in Ballerina, il primo spin-off della serie, con Ana de Armas nei panni di un altro assassino. “Ci stiamo muovendo per espandere questo franchise. Non parliamo ancora di videogiochi, però lo stiamo facendo attraverso degli spin-off e produzioni per la televisione, che è un grande spazio, opportuno per espandere degli universi narrativi e per raggiungere un ampio pubblico. Ballerina uscirà l’anno prossimo, e stiamo sviluppando altre tre produzioni, compresi John Wick 5 e la serie The Continental. Stiamo costruendo il nostro universo narrativo, e con l’uscita del quinto film avremo proposto qualcosa di organico. Ma vi posso assicurare che le produzioni di John Wick avranno da ora in avanti una cadenza regolare” ha dichiarato Joe Drake di Lionsgate.