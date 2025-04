Un viaggio tra successi e difficoltà

Jessica Morlacchi, nota al grande pubblico per la sua partecipazione ai Gazosa, ha vissuto una carriera artistica segnata da alti e bassi. A soli 12 anni, la giovane cantante ha conquistato il cuore degli italiani, ma la fama precoce ha portato con sé anche pesanti conseguenze. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Jessica ha aperto il suo cuore, raccontando un periodo buio della sua vita, caratterizzato da ansia e depressione. “Non uscivo mai di casa, sempre con le tapparelle chiuse, un calvario”, ha confessato, rivelando come la pressione del successo l’abbia portata a vivere momenti di grande solitudine.

La lotta contro l’agorafobia

La cantante ha condiviso la sua esperienza con l’agorafobia, una condizione che l’ha costretta a rinunciare a molte opportunità. “A 15 anni ho iniziato a soffrire di attacchi di panico”, ha spiegato. Nonostante i numerosi tentativi di trovare aiuto, Jessica ha faticato a trovare un professionista che comprendesse le sue difficoltà. Solo dopo aver incontrato uno psichiatra otto anni fa, ha iniziato a vedere la luce. “Dopo due anni di terapia, ho ripreso a viaggiare e a vivere”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza del supporto psicologico nel suo percorso di guarigione.

Il desiderio di tornare alla musica

Oggi, a 37 anni, Jessica Morlacchi è pronta a riprendere in mano la sua carriera musicale. Dopo aver partecipato a diversi programmi televisivi come “Ora o mai più” e “Tale e Quale Show”, la cantante ha finalmente trovato la forza di tornare sul palco. “Il mio obiettivo è il Festival di Sanremo”, ha dichiarato con entusiasmo. La musica è sempre stata la sua vera passione, e ora, dopo aver affrontato le sue paure, è determinata a riconquistare il suo posto nel mondo della musica. “Desidero tornare a cantare, è il mio primo amore”, ha concluso, lasciando intravedere un futuro luminoso e pieno di nuove opportunità.