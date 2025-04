Un amore che sboccia tra le stelle del tennis

Il mondo del tennis è in fermento per il ritorno di Jannik Sinner, il giovane talento italiano che, dopo una lunga squalifica, si prepara a tornare in campo agli Internazionali BNL d’Italia di Roma. Ma non è solo il suo talento a far parlare di lui: il campione ha ritrovato l’amore in Lara Leito, una modella russa di fama internazionale. La loro storia d’amore è stata recentemente immortalata dai paparazzi a Monte Carlo, dove i due sono stati visti insieme in atteggiamenti affettuosi.

Chi è Lara Leito?

Lara Leito non è solo una modella, ma anche un volto noto nel jet set monegasco. Ex fidanzata dell’attore premio Oscar Adrien Brody, Lara ha conquistato il cuore di Sinner durante il suo periodo di pausa forzata. La loro relazione sembra essere sbocciata in modo naturale, mentre Jannik si allenava e Lara lo supportava dagli spalti. La presenza di Lara è stata una vera e propria iniezione di energia per il tennista, che ha ritrovato il sorriso e la motivazione.

Un incontro fortuito che diventa amore

La storia tra Jannik e Lara è iniziata in un momento di difficoltà per il tennista, dopo la rottura con la collega Anna Kalinskaya. La primavera ha portato una ventata di freschezza nella vita di Sinner, che ora sembra più carico che mai. I due sono stati avvistati insieme al Country Club di Monte Carlo, dove Jannik si allena. Dopo una sessione di allenamento, i due si sono ritrovati per un pranzo romantico, suggellato da un bacio affettuoso prima di separarsi.

Il supporto del pubblico e il futuro di Sinner

Con l’inizio degli Internazionali BNL d’Italia, i fan non vedono l’ora di vedere Sinner in campo, supportato non solo dal suo team, ma anche dalla nuova compagna. La presenza di Lara potrebbe rivelarsi un fattore determinante per il suo rendimento. La coppia, che sta attirando l’attenzione dei media e dei fan, rappresenta un perfetto connubio tra sport e glamour, dimostrando che l’amore può fiorire anche nei momenti più inaspettati.