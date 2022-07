Janet Jackson è la popstar degli eccessi, tra le più iconiche degli ultimi 30 anni, ed è la sorella di Michael Jackson. Una vera e propria icona della musica americana.

Janet Jackson: la carriera di successo

Janet Damita Jo Jackson è nata a Gary, in Indiana, il 16 maggio 1966, come ultima dei nove figli di Joseh e Katherine.

Nel 1969 si è trasferita con la sua famiglia in California, grazie al successo dei fratelli, i Jackson 5. Nel 1984 si è diplomata, ma era già pronta per entrare nel mondo dello spettacolo e della musica, proprio come era abitudine nella sua famiglia. Dopo le prime esperienze come attrice, nei primi anni Ottanta, Janet Jackson ha firmato con la A&M Records e ha pubblicato due album, Janet Jackson e Dream Street.

Il successo subito non arrivava, anche per l’eccessiva influenza del padre, come lei stessa a dichiarato. Nel 1986 è uscito un altro album, Control, in cui è stata coinvolta nel processo creativo, facendo la differenza, con 7 milioni di copie vendute e la prima nomination ai Grammy. Con Janet Jackson’s Rhythm Nation 1814 è riuscita a raggiungere la notorietà internazionale, con 18 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Nel 1992 ha firmato con la Virgin e l’anno successivo ha pubblicato il quinto album, Janet, con 22 numeri uno raggiunti in tutto il mondo.

Negli anni Novanta è nel pieno del successo, con una nomination agli Oscar per la Miglior canzone originale e con altri album pubblicati. Nel 1995 esce il singolo Scream, cantato con il fratello Michael Jackson, che è stato uno dei suoi più grandi successi.

All’inizio degli anni Duemila esce All for you, ma finisce al centro dell’attenzione per l’esibizione al Super Bowl XXXVIII, quando ha duettato con Justin Timberlake che le ha strappato parte del corpetto, lasciandola a seno nudo e facendo scalpore in tutto il mondo. Il decennio è andato avanti con grande successo, anche quando è passata all’Island Records. Nel 2009 via vissuto un momento drammatico con la morte del fratello Michael, ma è riuscita a rialzarsi e riprendere in mano la sua carriera. Discograficamente si è fermata ad Unbreakable, nel 2015, ma nel 2018 ha lanciato un brano inedito, Made for Now, in collaborazione con Daddy Yankee. È rimasta una delle popstar più amate e seguite, una vera icona della musica americana.

Janet Jackson: la vita privata

Janet Jackson si è sposata per tre volte. Il primo marito è stato James DeBarge, musicista, con cui si è sposata quando aveva solo 18 anni. La loro relazione è durata meno di un anno. Il secondo marito è stato René Elizondo, produttore, da cui si è poi separata nel 1999. Dopo una relazione con un altro produttore, Jermaine Dupri, e tre anni da single, si è risposata nel 2012 con Wissam Al Mana, milionario qatariota. Anche questo matrimonio è durato poco, per via del controllo eccessivo dell’uomo. Con il milionario ha avuto il suo primo figlio, Eissa Al Mana, che è nato il 3 gennaio 2017.

Janet Jackson: curiosità

Qualche curiosità su Janet Jackson: