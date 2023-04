Jake Bongiovi: chi è il fidanzato di Millie Bobby Brown

Un cognome d’arte e un cuore pieno d’amore. Jake Bongiovi , terzogenito del grande frontman dei Bon Jovi, Jon Bon Jovi, ha 21 anni ed è il fidanzato di una delle protagoniste di Stranger Things, Millie Bobby Brown.

Andiamo alla scoperta del giovane e scopriamo meglio chi è e che cosa fa nella vita.

Jake Bongiovi: chi è il figlio della rockstar

Jake Bongiovi (nome completo Jacob Hurley Bongiovi), è nato il 7 maggio 2002 sotto il segno del Toro e attualmente ha 21 anni. I suoi genitori sono famosi in tutto il mondo: il padre è il grande cantante John Francis Bongiovi, conosciuto artisticamente come Jon Bon Jovi, mentre la madre è Dorothea Hurley, fidanzata storica del frontman del gruppo con la quale ha avuto ben 4 figli.

Jake Bongiovi è il terzo dei 4 figli e ha tre fratelli: Romeo (2004), Jesse (1995), Stephanie Rose (1993).

Il giovane Jake completa il suo percorso di studi presso la J.B Pennington High School, in Alabama, seguita dal percorso universitario presso la Syracuse University di New York.

Bongiovi da sempre nutre un grande sogno nel cassetto, ossia quello di diventare un grande attore professionista. Non si perde d’animo e si impegna affinché tale sogno possa realizzarsi. Aspetta l’occasione giusta per debuttare e non vede l’ora di intraprendere una carriera professionale dietro la cinepresa.

Oltre a essere particolarmente appassionato di recitazione, Jake Bongiovi è da sempre molto impegnato nel sociale. Nel 2018, infatti, è stato a capo di uno sciopero organizzato dalla sua scuola superiore: lo scopo era quello di protestare contro l’inerzia del governo americano nel controllo delle armi da fuoco. Un tema molto discusso e molto sensibile, che anche in tempi attuali desta polemiche e proteste di ogni tipo.

In realtà l’impegno per le tematiche civili e sociali arriva proprio da casa Bongiovi: durante le elezioni del 2004, infatti, il padre ha sostenuto la nomination di John Kerry e nel 2005 ha donato un milione di dollari a Oprah Winfrey per la sua fondazione di beneficenza Angel Network.

Sui social Jake Bongiovi è seguitissimo: il suo profilo Instagram (@jakebongiovi), vanta ben 1,3 milioni di follower, per un totale di soli 43 post pubblicati. Un risultato niente male, ma che non batte quello della compagna Millie Bobby Brown (63 milioni di follower).

La vita privata e l’amore con Millie Bobby Brown

Un’età giovanissima per innamorarsi? Può darsi, ma Jake Bongiovi ha le idee molto chiare in fatto di amore e di vita insieme. L’attore fa coppia fissa con la star di Stranger Things Millie Bobby Brown dal 2020, ma i due hanno reso nota la notizia con un po’ di ritardo. Si sono fatti vedere insieme sui social media solo a giugno del 2021, ma è nel mese di aprile 2023 che arriva la notizia che molti non si sarebbero aspettati. Jake Bongiovi e Millie Bobby Brown si fidanzano ufficialmente: «I’ve loved you three summers now, honey, I want ‘em all», così l’attrice ha dichiarato il suo amore per sempre all’attore. A quanto pare l’età giovane non li ha fermati dal volersi unire per la vita.

Jake Bongiovi: in quali film ha recitato?

Il giovane attore ha iniziato la sua carriera da attore recitando nel film Sweethearts, accanto a Kiernan Shipka e Nico Hiraga. In seguito a quel progetto cinematografico, Bongiovi nel 2023 si prepara al suo secondo ruolo da protagonista. Pare infatti che l’attore entrerà nel cast della commedia Rockbottom.