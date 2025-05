Un giorno da ricordare per la famiglia reale

Il 10 dicembre scorso, la famiglia reale di Monaco ha festeggiato un evento importante: il compleanno dei gemelli Jacques e Gabriella. Ma non è tutto, perché a maggio, cinque mesi dopo, i piccoli hanno vissuto un momento fondamentale nella loro vita: la Prima Comunione. Questo sacramento, che segna un passo importante nel percorso di crescita spirituale, è stato celebrato con grande solennità nella Cattedrale dell’Immacolata Concezione a Monte Carlo.

Un evento condiviso con la comunità

La cerimonia è stata documentata attraverso il profilo ufficiale del Principato sui social media, dove sono state pubblicate immagini che ritraggono i due bambini in abiti da cerimonia bianchi. Jacques e Gabriella, vestiti con eleganza, hanno ricevuto il sacramento circondati dall’affetto della loro famiglia e della comunità. Il post ufficiale ha espresso le più sincere congratulazioni al principe ereditario e alla principessa, sottolineando l’importanza di questo giorno speciale.

Un momento di famiglia e tradizione

Le foto scattate da Axel Bastello mostrano i gemelli in momenti di gioia e condivisione. In una delle immagini, i due bambini sono ritratti da soli, mentre in un’altra sono insieme ai genitori, Alberto e Charlene. La principessa Charlene, con un abito sobrio e chic, sorride affettuosamente dietro Gabriella, mentre il principe Alberto, in completo blu, mostra il suo affetto poggiando una mano sulla spalla di Jacques. Questo evento non solo celebra la crescita dei piccoli, ma rappresenta anche un momento di unità familiare e tradizione.

Il futuro della famiglia reale di Monaco

Con la legge salica in vigore nel Principato, Jacques, essendo il primo genito, è destinato a succedere al padre al trono. Gabriella, pur essendo la maggiore, non è in linea di successione, ma avrà un ruolo di supporto, simile a quello che ha ricoperto Carolina di Monaco, sorella di Alberto. I gemelli stanno diventando sempre più presenti negli impegni ufficiali della famiglia, portando freschezza e gioventù alla monarchia monegasca.