Chi è Ivana Spagna: età, altezza, fidanzato, canzoni

Ivana Spagna è una cantante italiana molto amata anche nel panorama musicale internazionale. L’artista infatti, negli anni ’80 e ’90, con i suoi brani pop e melodici ha conquistato il successo mondiale.

Ivana Spagna: chi è

Nasce il 16 dicembre 1954 a Valeggio sul Mincio.

Durante il 1971 firma un contratto con l’etichetta Dischi Ricordi, rilasciando alcuni brani che però non ottengono il successo sperato e nel 1972 la casa discografica non le rinnova il contratto. Durante gli anni ’70 forma con il fratello e Larry Pignanoli il gruppo “Opera Madre” esibendosi in vari locali.

Nel 1986, con lo pseudonimo Spagna, produce due brani in inglese raggiungendo la notorietà internazionale. L’anno successivo Ivana Spagna si posiziona ai vertici della classifica europea con il brano “Call Me” e pubblica il suo primo album “Dedicated to the Moon”.

Nel 1988 la cantante pubblica il secondo album “You are my energy”, dedicato al padre e con toni più rock rispetto al genere pop del precedente. Viene scelta da Elton John come interprete italiana di “Circle of life”, colonna sonora de “Il Re Leone”. Partecipa al Festival di Sanremo nel 1995 con il brano “Gente come noi” classificandosi al terzo posto e l’anno successivo con l’album “Lupi Solitari” ottiene il doppio disco di Platino.

In questo periodo la cantante ha modificato il suo genere, che da pop e rock tende sempre di più a un genere melodico.

Nel 2006 partecipa per la quinta volta al Festival di Sanremo, senza però arrivare sul podio e prende parte come concorrente al reality show “Music Farm”, classificandosi terza. Accanto alla carriera di cantante intraprende anche quella da scrittrice, pubblicando nel 2011 l’autobiografia “Quasi una confessione! Tutto quello che non ho mai detto“. L’anno successivo pubblica un album di inediti in inglese a cui partecipano diversi musicisti, tra cui Brian Auger e Lou Marini. Come scrittrice pubblica il secondo libro “Sarà capitato anche a te”, in cui racconta di fatti insoliti della sua vita. Durante il 2019 Ivana Spagna pubblica il suo diciottesimo album, “1954”.

Vita privata e curiosità

In seguito ad una relazione di otto anni con Patrick Debort, i due decidono di sposarsi a Las Vegas nel 1992, per poi separarsi dopo una sola settimana. La cantante ha confessato che in quel periodo ha anche avuto un aborto spontaneo verso i tre mesi. Prima del musicista, Ivana Spagna è stata fidanzata da giovanissima con Larry Pignanoli.

Nelle diverse interviste, Ivana Spagna ha confessato di essere ricorsa alla chirurgia plastica perché non si è mai sentita bella. Durante gli anni vissuti negli Stati Uniti, la cantante era vista come una rivale o erede di Madonna. In seguito alla scomparsa di entrambi genitori, prima del padre nel 1988 e poi della madre nel 1997, ha pensato più volte al suicidio, affermando che l’unica cosa che le ha fatto cambiare idea è stato il pensiero della sua gatta. Ha dichiarato di avere avuto un’esperienza premonitrice. È molto amica di Loredana Berté. Ivana Spagna ha anche una sosia italiana, Wanda Fisher, anche lei cantante. Ama molto i social.