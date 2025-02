Un momento di celebrazione per Iva Zanicchi

Iva Zanicchi, icona della musica italiana, ha recentemente ricevuto il prestigioso Premio alla Carriera durante il Festival di Sanremo 2025. In un’atmosfera carica di emozione, la cantante ha condiviso la sua gioia nel salotto di Verissimo, dove ha raccontato il significato profondo di questo riconoscimento. Indossando un abito rosso fiammante, Iva ha brillato non solo per la sua presenza scenica, ma anche per la sua sincerità nel ricordare le persone che hanno segnato la sua vita.

Un tributo a chi l’ha sostenuta

Durante l’intervista, Iva ha dedicato il premio a due figure fondamentali: sua madre e il compagno Fausto Pinna, affettuosamente chiamato ‘Pippi’. La cantante ha descritto sua madre come una donna straordinaria che ha sacrificato tutto per permetterle di inseguire il suo sogno musicale. “La mia mamma è stata speciale, si è tolta il pane di bocca per farmi cantare”, ha dichiarato con commozione. Questo tributo non è solo un riconoscimento, ma un atto d’amore verso chi ha sempre creduto in lei.

Ricordi e nuove sfide

Iva ha anche parlato del suo compagno scomparso, rivelando quanto fosse importante per lei. “Ogni volta che cantavo, lui piangeva”, ha ricordato, sottolineando il legame profondo che li univa. Nonostante il dolore per la sua perdita, Iva ha trovato la forza di rialzarsi e continuare a vivere, grazie anche al ricordo di ‘Pippi’. “Ho passato mesi sdraiata sul divano, ma ora sono tornata con la voglia di fare”, ha affermato, dimostrando una resilienza che la contraddistingue.

Progetti futuri e messaggi di speranza

Guardando al futuro, Iva Zanicchi ha annunciato l’uscita di un nuovo disco, che potrebbe essere l’ultimo della sua carriera. “Comincio a studiare perché sto realizzando un disco, sarà l’ultimo della mia vita? Non lo so”, ha detto, lasciando i fan in attesa di nuove emozioni musicali. Inoltre, ha voluto condividere un messaggio di amore e passione per la vita: “Amare tutto, amare la musica, le persone, l’arte, questo fa sì che la tua mente sia impegnata”.