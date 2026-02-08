Ispirazioni per Unghie Ralph Lauren: Stile Olimpico per i Giochi Invernali 2026

Con l’arrivo dei Giochi Olimpici invernali del 2026, il mondo della moda si unisce a quello dello sport, creando un’atmosfera di celebrazione e orgoglio. Ralph Lauren, noto per il suo stile iconico, veste nuovamente gli atleti della squadra olimpica e paralimpica statunitense. Quest’anno, l’ispirazione si estende oltre l’abbigliamento.

In un’originale iniziativa, Evelyn Lim, educatrice e designer del Paintbox studio a SoHo, ha creato una collezione di unghie press-on personalizzate, ispirate ai famosi maglioni olimpici di Ralph Lauren, indossati nelle ultime quattro edizioni delle Olimpiadi invernali.

Questi dettagli non solo riflettono il design classico, ma catturano anche l’essenza delle cerimonie di apertura e chiusura olimpiche.

Il design delle unghie ispirato a Ralph Lauren

Evelyn Lim ha dichiarato: “Il mio obiettivo era quello di riprodurre l’energia di fiducia e orgoglio che i capi di Ralph Lauren trasmettono. Le unghie sono progettate con linee pulite e motivi patriottici, creando un look che è sia celebrativo che iconico”.

La scelta dei colori e dei motivi si riferisce alla tradizione americana, rendendo ogni set di unghie un simbolo di appartenenza e celebrazione.

Accessibilità delle unghie press-on

Per coloro che desiderano sfoggiare questo stile durante le Olimpiadi, Paintbox offre la possibilità di prenotare consultazioni sia a New York che a Boston. Le unghie possono essere facilmente applicate e rimosse, consentendo di riutilizzarle per eventi futuri, come il Quattro Luglio.

Inoltre, le consultazioni virtuali permettono a chiunque, ovunque, di collaborare con Lim per creare un set personalizzato che può essere spedito ovunque negli Stati Uniti.

Un nuovo modo di esprimere il patriottismo

In un periodo in cui l’unità e il patriottismo sono più che mai necessari, queste unghie rappresentano un modo innovativo per esprimere il proprio sostegno agli atleti. La combinazione di moda e sport in questo contesto non è solo un trend, ma un modo per unire le persone verso un obiettivo comune: celebrare il talento e lo spirito olimpico.

Con la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici che si svolgerà il 22 febbraio, c’è ancora tempo per prepararsi e sfoggiare queste unghie uniche. Che si tratti di un evento sportivo, di una celebrazione nazionale o semplicemente di un momento da condividere con amici, le unghie press-on di Paintbox sono pronte a fare colpo.

Per ulteriori informazioni sui servizi di unghie personalizzate di Paintbox, è possibile visitare il loro sito web e scoprire come portare un pezzo dello spirito olimpico con sé.