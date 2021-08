Gli integratori alimentari per dimagrire sono efficaci?

Gli integratori alimentari per dimagrire sono davvero efficaci? In Italia, gli integratori devono essere messi in commercio dopo la trasmissione al Ministero della Salute del prodotto etichettato con la denominazione corretta degli ingredienti inseriti.

Questo vuol dire che ogni integratore venduto e che riporta la denominazione come coadiuvante per la perdita di peso, e dunque approvato dal Ministero della salute, possa essere un ausilio per riuscire a dimagrire ottenendo risultati migliori da dieta ed esercizio fisico.

Bisogna considerare che non esiste una via semplice per riuscire a dimagrire e migliorare il proprio stato di benessere, l’unica strada è l’impegno duraturo nel tempo nel perseguire una vita sana, con una giusta dieta e abbastanza esercizio fisico.

Ma allora perché si usano gli integratori? Questi sono un sostegno, a volte sia psicologico sia effettivo, nella perdita del peso specie quando si è agli inizi di una dieta e si ha bisogno di accelerare il metabolismo.

Dimagrire con gli integratori è possibile?

Non è possibile dimagrire esclusivamente assumendo un integratore alimentare. Infatti, anche se i prodotti sul mercato sono vari e in alcuni casi diversi tra loro, non hanno funzioni “miracolose” e se si continua a mangiare, bere e fare una vita sedentaria non è possibile in alcun modo poter perdere peso solo con l’aiuto di un integratore.

Partendo da quest’assunto gli integratori non vanno considerati assolutamente un male o qualcosa di negativo per la propria dieta e salute. Infatti, oggi questi sono composti da ingredienti naturali (come, ad esempio, l’integratore Reduslim), che sono in grado di aiutare e agevolare la perdita di peso, grazie a componenti che accelerano il metabolismo e aiutano a bruciare i grassi.

Dunque, gli integratori alimentari possono essere utili per aiutare a ridurre il grasso, il senso di fame o migliorare il metabolismo. Ma non possono in alcun modo essere dei sostituti di una dieta sana e di un corretto esercizio fisico. Infatti, senza un comportamento “sano” non funzionano.

Consigli per perdere peso al meglio e in modo graduale

Come consigliano la maggior parte dei nutrizionisti e dietisti, la perdita di peso dev’essere sempre graduale. Non bisogna in alcun modo cercare in tutti i modi di perdere peso velocemente, in quanto s’innesca il fastidioso effetto yo-yo e si riprendono i chili persi.

Molti per dimagrire in fretta tentano un semi-digiuno magari accompagnato da integratori alimentari. È necessario sapere che questo metodo alla lunga non porta risultati e rischia di rovinare lo stato di salute.

Quindi come dimagrire in modo graduale senza riprendere i chili persi? Il primo passo è imparare a mangiare in modo corretto. La dieta non dev’essere solo “dimagrante” ma deve insegnarti ad alimentarti al meglio ad ogni pasto, per riuscire a innescare un’abitudine che bisognerà mantenere nel corso degli anni.

Se non si hanno problemi gravi (come ad esempio un’obesità molto grave che richiede obbligatoriamente un intervento del medico e del dietologo), è possibile imparare a mangiare bene e in base alle proprie necessità seguendo un piano strutturato da un nutrizionista. Un biologo nutrizionista è in grado di strutturare un piano alimentare che permette di perdere peso ma anche d’imparare a mangiare bene.

Oltre alla dieta che dev’essere seguita da uno specialista, è necessario anche imparare ad avere uno stile di vita più attivo. Andare in palestra, fare sport, scegliere di andare a piedi invece di usare l’auto o i mezzi (quando possibile), bere molta acqua, evitare l’alcol (se non in occasioni speciali), sono tutte abitudini sane che si acquisiscono con impegno e con il tempo.

A queste sane abitudini alimentari e sportive, si può all’inizio accostare anche l’uso di un integratore alimentare, a patto che i suoi ingredienti siano realmente tutti naturali e che il prodotto sia immesso in commercio in Italia con il giusto iter procedurale. L’impegno e la voglia di cambiare sono alla base di un dimagrimento efficace e duraturo.