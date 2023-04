La storia della famiglia Lambert continua e nuovi terrificanti dettagli verranno a galla. Insidious - La porta Rossa sta per arrivare al cinema

Finalmente è arrivato: il trailer del quinto capitolo di una delle saghe horror più seguite è alla portata di tutti. Si tratta di Insidious – La porta Rossa, film dell’orrore per eccellenza che nei prossimi mesi uscirà al cinema con un solo intento: farvi rimanere incollati alla poltrona. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Insidious – La porta Rossa: quando esce al cinema?

La saga diretta da Patrick Wilson è arrivata al suo quinto capitolo e i fan non vedono l’ora di viverlo a pieni polmoni e adrenalina. Insidious – La porta Rossa arriverà ufficialmente in tutti i cinema il prossimo 5 luglio 2023.

L’attesa non è poi così lunga: il film horror non vede l’ora di sprigionare tutta la sua inquietudine!

È uscito il trailer ufficiale di Insidious – La porta Rossa: anticipazioni

Gli affezionati della saga horror non aspettavano altro e sono stati accontentati. Recentemente è infatti uscito il trailer ufficiale di Insidious – La porta Rossa, che in 2:26 minuti anticipa a grandi linee ciò che il pubblico avrà modo di vivere durante il film.

Nel quinto capitolo (e ultimo) il cast originale della saga horror si riunisce e tutto riprende dalle vicende della famiglia Lambert. Per riuscire a mettere a tacere i loro demoni una volta per tutte, Josh e Dalton hanno il dovere di spingersi verso l’Altrove e questa volta lo devono fare in modo più approfondito rispetto alle volte precedenti. Il passato oscuro della loro famiglia verrà a galla e ci saranno nuovi e terrificanti dettagli horror pronti a venire fuori direttamente dalla fatidica Porta Rossa.

I fatti raccontati in Insidious – La porta Rossa avvengono dieci anni dopo, proprio come cita il trailer all’inizio. Passato e presente si fondono insieme: scavare a fondo nella propria memoria significherà scoprire nuovi terrori.

Il cast di Insidious – La porta Rossa

Sono diversi i personaggi che ritornano all’interno del quinto capitolo della serie horror per eccellenza. Il cast di Insidious – La porta Rossa, infatti, vedrà la presenza di:

Patrick Wilson è Josh Lambert (ed è anche il regista del film);

Ty Simpkins;

Rose Byrne;

Andrew Astor;

Sinclair Daniel;

Hiam Abbass

La sceneggiatura è stata scritta da Scott Teems ma si basa sulla storia di Leigh Whannell, che a sua volta è basata sui personaggi creati proprio da quest’ultimo.

Insidious – La porta rossa è una produzione di Sony Pcitures ed è distribuito da Eagle Pictures. Il suo arrivo nei cinema, previsto per il 5 luglio 2023, non lascerà scampo alla paura.

Il successo della saga horror

La saga horror arrivata al suo quinto capitolo ha riscosso un grandissimo successo sin dal suo esordio. Il primo film, intitolato semplicemente Insidious, ha debuttato nel lontano 2010 ed era diretto da James Wan. Grazie al successo ottenuto, nel 2013 è uscito il sequel, intitolato questa volta Oltre i confini del male – Insidious 2, sempre diretto da Wan. Passano due anni e la saga horror continua il suo corso: esce così Insidious 3 – L’inizio, che in realtà rappresenta un prequel dei primi due capitoli. Nel 2018 esce un altro prequel, Insidious – L’ultima chiave.

Nel 2023, come già anticipato, arriva il quinto e ultimo capitolo: Insidious – La porta Rossa.

Siete pronti a vivere una nuova terrificante avventura?