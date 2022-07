Brutto incidente nella notte a Quartu Sant’Elena, comune in provincia di Cagliari, dove un’ambulanza si è scontrata con altre due auto: morta una donna anziana.

Incidente a Quartu Sant’Elena che coinvolge un’ambulanza

Tragico incidente nel comune di circa 70mila avitanti di Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, che ha visto coinvolte due automobili e persino un’ambulanza in servizio.

Nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 luglio, alla periferia di Quartu, tra il viale Europa e la via Marconi, due auto si sono scontrate per cause in via di accertamento con un’ambulanza che stava trasportando in ospedale un’anziana, la quale ha avuto la peggio.

Le dinamiche dell’incidente e il bilancio delle vittime

L’anziana che era in trasporto d’urgenza sull’ambulanza non ce l’ha fatta, ed è morta per arresto cardiocircolatorio.

I due conducenti degli altri veicoli invece sono rimasti feriti in maniera leggera, e non sono in pericolo di vita. Sono stati ugualmente trasportati in ospedale per gli esami del caso.

Sul posto sono intervenuti subito i Carabinieri della stazione di Quartu, che hanno spento un principio di incendio sull’ambulanza e hanno effettuato i rilievi del caso. Al momento però non è ancora chiara la dinamica del sinistro e sono in corso ulteriori accertamenti.