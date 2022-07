Incidente sul Gra: un ragazzo di 26 anni è morto dopo essere stato investito da un camion. Il sinistro si è verificato in corrispondenza del chilometro 55.

Incidente sul Gra, 26enne morto: è stato travolto da un camion

Drammatico incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma.

Nella tarda mattinata di giovedì 28 luglio, intorno all’ora di pranzo, un camion ha investito un ragazzo romano di 26 anni in corrispondenza del chilometro 55. L’impatto è avvenuto in carreggiata esterna, nel tratto compreso tra le uscite Colombo e Pontina. La vittima è stata travolta e sbalzata in avanti per diversi metri: la violenza dell’urto ha causato la morte sul colpo del 26enne.

I sanitari sono stati contattati verso le ore 13:00 e, nonostante il tempestivo intervento, non hanno potuto far altro se non constatare il decesso del giovane.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, sembra che il 26enne avesse parcheggiato la sua auto nella corsia di emergenza, presumibilmente per un problema riscontrato al veicolo che lo aveva costretto a fermarsi. Nel frangente in cui è sceso dalla vettura, tuttavia, è stato investito dal mezzo pesante. Al momento, non è stato rivelato se la vittima indossasse il giubbotto catarifrangente al momento del sinistro.

Traffico e rallentamenti

L’incidente sul Grande Raccordo Anulare ha creato inevitabilmente problemi alla circolazione.

La corsia di marcia lenta è stata chiusa al transito in modo temporaneo per consentire ai soccorritori e alle forze dell’ordine di svolgere le operazioni necessari.

Nel primo pomeriggio, è stata segnalata la presenza di lunghe code e traffico intenso. Al termine degli accertamenti di rito, infine, la salma del 26enne è stata rimossa dalla sede stradale ed è stata gradualmente ripristinata la circolazione.