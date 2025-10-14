Incidente mortale sulla A1 provoca code chilometriche

Un grave incidente sulla A1 ha causato la morte di due persone e disagi nel traffico.

Un incidente stradale mortale è avvenuto sulla A1 in direzione nord, nel comune di Firenze. L’episodio ha coinvolto tre veicoli e ha portato alla morte di due persone, mentre altre tre sono rimaste ferite. La polizia stradale è intervenuta sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini.

I fatti

Il sinistro ha provocato code chilometriche in entrambe le direzioni, con rallentamenti che si estendono per diversi chilometri. Gli automobilisti sono invitati a prendere percorsi alternativi e a prestare attenzione agli aggiornamenti.

Indagini in corso

Le autorità stanno attualmente indagando sulle cause dell’incidente e si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.