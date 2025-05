Un incendio devastante

La notte tra il 27 e il 28 maggio, la casa d’infanzia di Lady Diana Spencer, situata nel vasto patrimonio di Althorp, è stata avvolta dalle fiamme in un incendio di natura dolosa. Questo evento ha scosso profondamente non solo la famiglia Spencer, ma anche tutti coloro che sono legati alla figura della principessa triste. Fortunatamente, l’edificio era disabitato da anni e non ci sono state vittime, ma la distruzione di un luogo così significativo ha lasciato un segno profondo.

Le reazioni della famiglia Spencer

Charles Spencer, il fratello minore di Lady Diana, ha condiviso la notizia su Instagram, esprimendo il suo sgomento per l’accaduto. “Per fortuna era vuoto, ma resta profondamente inquietante che un nostro casale sia stato dato alle fiamme da vandali la scorsa notte”, ha scritto. La sua tristezza è palpabile, e il gesto insensato ha suscitato una reazione di incredulità e dolore. Anche Adey Greeno, responsabile della conservazione degli edifici di Althorp Estates, ha espresso il suo rammarico, sottolineando che il rogo ha costretto a demolire l’edificio, ormai troppo pericoloso da recuperare.

Un patrimonio da proteggere

Althorp House, residenza della famiglia Spencer dal 1508, è un luogo carico di storia e significato. La dimora è nota non solo per la sua bellezza architettonica, ma anche per il legame indissolubile con Lady Diana, che vi è cresciuta. L’area circostante è oggi famosa per l’Oval Lake Grave, dove la principessa è sepolta. Questo luogo, inaccessibile al pubblico, è un memoriale che accoglie i visitatori desiderosi di rendere omaggio a Diana. La paura che questo sito possa diventare un obiettivo per malintenzionati è un pensiero inquietante per la famiglia e per tutti coloro che amano la principessa.

Indagini in corso

La polizia della contea ha avviato indagini per determinare la natura dolosa dell’incendio. Al momento, l’incidente non è stato formalmente registrato come crimine, ma le indagini sono cruciali per identificare eventuali prove di un atto intenzionale. La comunità locale e i fan di Lady Diana sperano che giustizia venga fatta e che simili atti di vandalismo non si ripetano in futuro. La perdita di un edificio storico è sempre un colpo duro, ma quando si tratta di un luogo così emblematico, il dolore è amplificato.