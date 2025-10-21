Condividi su Facebook

Incendio a Roma: devastato un palazzo nel centro storico

Un incendio devastante ha colpito un palazzo nel centro di Roma.

Pubblicato il 21/10/2025 alle 05:40
incendio a roma devastato un palazzo nel centro storico 1761017707

Argomenti trattati

Roma, 21 ottobre – Un incendio di vaste proporzioni ha colpito un palazzo nel centro storico di Roma, causando panico tra i residenti. Le fiamme sono divampate intorno alle 14:30, attirando l’attenzione di vari mezzi di soccorso.

I fatti

I vigili del fuoco sono stati prontamente chiamati sul posto e attualmente sono impegnati a domare le fiamme. Non si segnalano feriti, ma le operazioni di evacuazione sono in corso per garantire la sicurezza dei residenti.

Le conseguenze

Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Le autorità locali stanno indagando per comprendere se ci siano responsabilità legate alla manutenzione dell’edificio. Si attende un aggiornamento ufficiale nelle prossime ore.

Scritto da Staff
Leggi anche