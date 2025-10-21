Incendio a Roma: devastato un palazzo nel centro storico

Roma, 21 ottobre – Un incendio di vaste proporzioni ha colpito un palazzo nel centro storico di Roma, causando panico tra i residenti. Le fiamme sono divampate intorno alle 14:30, attirando l’attenzione di vari mezzi di soccorso.

I fatti

I vigili del fuoco sono stati prontamente chiamati sul posto e attualmente sono impegnati a domare le fiamme. Non si segnalano feriti, ma le operazioni di evacuazione sono in corso per garantire la sicurezza dei residenti.

Le conseguenze

Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Le autorità locali stanno indagando per comprendere se ci siano responsabilità legate alla manutenzione dell’edificio. Si attende un aggiornamento ufficiale nelle prossime ore.