La casa di via Nimea dove ha vissuto la celebre showgirl Raffaella Carrà, nel quartiere di Vigna Clara a Roma, è stato messo in vendita.

La casa di Raffaella Carrà in vendita

Il 5 luglio 2021 il mondo dello spettacolo ha pianto la scomparsa di Raffaella Carrà, scomparsa a causa di un tumore ai polmoni che aveva preferito tenere segreto.

La casa di Via Nimea dove la showgirl ha vissuto insieme al compagno Gianni Boncompagni è stata messa in vendita su un prestigioso portale immobiliare, ma non è dato sapere a quanto (la trattativa sarebbe riservata). L’appartamento si trova in Via Nimea, nella zona di Vigna Clara a Roma, da molti detta la “Hollywood della Capitale”. Oltre alla compianta showgirl abitano nella zona moltissimi altri vip e si tratta infatti di uno dei quartieri più apprezzati di Roma per via dei comfort messi a disposizione degli abitanti (nel comprensorio in cui ha abitato la showgirl è presente anche una piscina e dei campi sportivi) e per il verde che caratterizza il quartiere.

L’appartamento appartenuto a Raffaella Carrà si sviluppa su una superficie di 420 metri quadrati. Ha tre accessi indipendenti e occupa l’intero piano di un palazzo (comprensivo di terrazzi e balconi con una splendida vista sul giardino sottostante).

La scomparsa di Raffaella Carrà

Raffaella Carrà è tragicamente scomparsa il 5 luglio 2021 dopo aver lottato contro un tumore ai polmoni. La showgirl aveva preferito tenere segreta la malattia e, quando è stata resa pubblica la notizia della sua scomparsa, per giorni si sono avvicendate manifestazioni d’affetto e cordoglio per la sua scomparsa.