In vacanza su Marte: Boldi e De Sica arrivano su Canale 5

In vacanza su Marte arriva per la prima volta in televisione giovedì 22 dicembre 2022: tutto è ponto, Canale 5 ospiterà una storia ambientata nel 2030

Diretto da Nino Parenti, In vacanza su Marte arriva su Canale 5 giovedì 22 dicembre 2022 in prima serata.

A Natale l’appuntamento con Massimo Boldi e Christian De Sica è immancabile: ironia, battute e quel perfetto clima di leggerezza perfetto per passare una bella serata davanti allo schermo.

In vacanza su Marte: trama della pellicola

Corre l’anno 2030. Fabio Sinceri (interpretato da Christian De Sica) sogna di sposare Bea, una donna molto benestante, ma essendo ancora legalmente legato a Elena, gli è impossibile. Spinto dal desiderio di ereditare tutto il patrimonio della suocera Tina, Sinceri aguzza l’ingegno e si fa venie un’idea abbastanza insolita: sposarsi su Marte.

Sarà il figlio Giulio (interpretato da Massimo Boldi) a scoprire il piano del padre, decidendo così di seguirlo sul pianeta rosso.

Insieme al ragazzo ci sono anche la fidanzata Marina e una coppia di influencer, ma Fabio punta a togliersi dai piedi il figlio, il quale finisce dentro un buco nero e invecchia di oltre 50 anni.

La situazione si complica quando Elena, preoccupata della sparizione del figlio, approda su Marte.

Che cosa succederà al matrimonio del protagonista? E Giulio tornerà indietro nel tempo o sarà costretto a vivere la sua vita già da adulto?

Il cast di In vacanza su Marte

In vacanza su Marte ha come protagonista una delle coppie comiche più note del mondo del cinema italiano: Massimo Boldi e Christian De Sica. I due hanno lavorato insieme a numerosi film a tema natalizio riuscendo sempre a strappare più di un sorriso.

Di seguito il cast completo del film del 2020 di Neri Parenti:

Christian De Sica è Fabio Sinceri;

è Fabio Sinceri; Massimo Boldi è Giulio Sinceri (anziano);

è Giulio Sinceri (anziano); Lucia Mascino è Bea;

è Bea; Milena Vukotic è Tina;

è Tina; Paola Minaccioni è Elena;

è Elena; Denise Tantucci è Marina;

Herbert Ballerina è Pippo Anselmi;

Fiammetta Cicogna è Alice;

Francesco Bruni è Dylan;

Alessandro Bisegna è Giulio Sinceri (giovane);

è Giulio Sinceri (giovane); Simone Colombari è Te. Piero Carloni;

Taiyo Yamanouchi è Prof. Toshiro Tayo;

Giovanni Guardiano è l’Avvocato;

Livio Beshir è il Body Guard n° 1;

Sidy Diop è il Body Guard n° 2;

Cristina Cappelli è Carolina;

Simone Farinon è Michele;

Barbara Scoppa è Monica

In vacanza su Marte è un film del 2020 diretto da Nino Parenti e scritto e sceneggiato anche da Gianluca Bomprezzi.

Dove vedere In vacanza su Marte?

Christian De Sica e Massimo Boldi arrivano su Canale 5 giovedì 22 dicembre 2022 in prima serata. Che Natale sarebbe senza un po’ di sana comicità?

La pellicola non ha mai avuto una distribuzione cinematografica, ma è direttamente approdata sulle piattaforme tv come Sky Primafila, Amazon Prime Video, Apple Tv, Chili, TIMVision, Infinity, Google Play Film, YouTube, Rakuten Tv e Playstation Store.

Il motivo di tale passaggio è legato alla pandemia da COVID-19, che nel 2020 ha portato alla chiusura di tutte le sale cinematografiche.

Per la prima volta giovedì 22 dicembre 2022 In vacanza su Marte va in onda su Canale 5: un appuntamento imperdibile, un’emozione unica e una bella occasione per sorridere in compagnia davanti allo schermo: buona visione.