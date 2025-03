Un ritorno atteso su Rai1

La serie Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, con la talentuosa Vanessa Scalera, è tornata in prima serata su Rai1, portando con sé un mix di giallo e commedia che ha conquistato il cuore del pubblico. Giunta alla sua quarta stagione, la serie continua a esplorare le complesse dinamiche tra indagini e vita privata della protagonista, un magistrato fuori dagli schemi che affronta ogni giorno sfide sia professionali che personali.

Un episodio ricco di colpi di scena

Nella terza puntata, in onda domenica 9 marzo, un omicidio inaspettato scuote la città di Matera, costringendo Imma a destreggiarsi tra il suo lavoro e le difficoltà familiari. L’episodio, intitolato Quando finisce un amore, si concentra sugli sviluppi dopo l’arresto del latitante Latronico, interpretato da Nello Mascia. La tensione aumenta quando il maresciallo Calogiuri, interpretato da Alessio Lapice, deve lasciare Matera per motivi di sicurezza, creando ulteriori complicazioni per Imma.

Il matrimonio che cambia tutto

Un altro elemento centrale dell’episodio è il matrimonio della D’Antonio, che coinvolge l’intera comunità. Durante i festeggiamenti, Imma si trova a dover mantenere le apparenze per proteggere la reputazione della sua famiglia, ma un evento drammatico la costringerà a confrontarsi con un nuovo caso: l’omicidio del Barone Rosso, Aurelio Sansevero, interpretato da Adolfo Margiotta. Questo nuovo mistero la porterà a riflettere sulla sua vita, mentre cerca di bilanciare le indagini con le tensioni con il marito Pietro, che ha chiesto la separazione, e la giovane Valentina, che ha scoperto il tradimento di Imma.

Un personaggio amato dal pubblico

Imma Tataranni è un personaggio che ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua forza, ironia e intelligenza. La serie, liberamente ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia, riesce a mescolare sapientemente momenti di tensione e comicità, rendendo ogni episodio un viaggio emozionante. La regia di Francesco Amato e un cast di alto livello contribuiscono al successo della serie, che continua a ottenere ascolti straordinari.