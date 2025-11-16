Illuminiamo la Violenza Contro le Donne: Iniziativa con Mondadori Store

In un contesto in cui la violenza contro le donne continua a rappresentare una realtà allarmante, l’iniziativa Facciamo luce si propone di affrontare questa problematica con determinazione e sensibilizzazione. Promossa da Mondadori Store in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, questa campagna si svolgerà dal 17 al 25 novembre e proseguirà attraverso eventi e attività nelle librerie e sui canali digitali.

L’importanza della conoscenza come forma di resistenza

Il tema centrale di questa iniziativa è la consapevolezza. La conoscenza non è solo un mezzo per informare, ma anche uno strumento di cura e di resistenza. La campagna invita a riflettere su come l’educazione e la cultura possano contribuire a sradicare le radici della violenza. In questo contesto, Mondadori Store offre una selezione di libri che trattano il tema della violenza di genere, promuovendo la lettura come forma di emancipazione.

Eventi e attività promozionali

Durante la settimana di Facciamo luce, le librerie Mondadori organizzeranno eventi di sensibilizzazione, incontri con autori e letture pubbliche per coinvolgere la comunità. L’obiettivo è quello di creare uno spazio di dialogo e confronto, dove le esperienze possano essere condivise e ascoltate. La partecipazione attiva delle persone diventa fondamentale per costruire una rete di supporto e solidarietà.

Il Comune di Erice e la campagna “Cambiamo copione”

Il Comune di Erice ha aderito alla campagna “Cambiamo copione – Se fa male non tenere la bocca chiusa”. Questa iniziativa mira a incoraggiare le donne a rompere il silenzio e a cercare aiuto. Il messaggio è chiaro: affrontare il problema della violenza è fondamentale, e le vittime non devono sentirsi isolate.

Servizi di ascolto e supporto

Per supportare le donne in situazioni di difficoltà, il Comune di Erice ha attivato un servizio di ascolto telefonico, disponibile durante orari specifici.

Le assistenti sociali comunali sono pronte a fornire consulenze e a programmare appuntamenti per supporti più dettagliati e riservati. Questo servizio rappresenta un passo importante nel creare un ambiente di fiducia e sicurezza.

Dichiarazioni significative

La sindaca di Erice, Daniela Toscano, ha messo in evidenza l’importanza di rompere il silenzio: “Il silenzio non protegge, ma isola. Solo affrontando il problema possiamo costruire un futuro migliore”. Queste parole sottolineano l’impegno del Comune nel sostenere le donne e nel promuovere la sensibilizzazione su questo tema cruciale. Carmela Daidone, assessora alle politiche sociali, ha aggiunto: “Ogni telefonata può rappresentare l’inizio di un cambiamento. Dobbiamo avere il coraggio di cambiare copione”.

Le iniziative di Mondadori Store e del Comune di Erice si configurano come un faro di speranza e supporto per tutte le donne che affrontano situazioni di violenza. È fondamentale continuare a sensibilizzare e creare spazi di dialogo, affinché nessuna donna si senta mai più sola.